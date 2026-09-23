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北市金華國中傳食物中毒遭暫不處理？餐盒公會：應以查證結果為準
民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐，通報校方教育局卻要求「被動處理、暫不處理」，要求市府給交代。中華民國餐盒同業公會今表示，部分細節仍有待進一步釐清，應以後續查證結果為準。
針對簡舒培的「食安爆料」，教育局駁斥表示，僅有1位學生反映腹瀉，並非食物中毒，怒嗆議員指控「翻車」，更抹殺教育一線努力、引起社會不必要恐慌惡劣行徑。
中華民國餐盒同業公會指出，今日獲悉議員接獲家長陳情後，本會第一時間向學校了解。依目前掌握的情況，部分細節仍有待進一步釐清，應以後續查證結果為準。
中華民國餐盒同業公會進一步指出，團膳業者每天供餐都戰戰兢兢，以食品安全為第一優先，家長若對學校午餐有疑慮，請即時向學校反映，由學校依午餐契約及午餐供應委員會機制查明、處理。若發生疑似食安事件，公會也支持學校通報相關單位調查，釐清原因，保障學生健康。
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