北市金華國中傳食物中毒遭暫不處理？餐盒公會：應以查證結果為準

嘉義東石某國中日前一趟3天2夜、費用約5400元的畢業旅行，因行程包含「搭台北捷運」、「到室內場館打羽球」、台北101及中壢Outlet等活動，引發網友熱議。原先學生在Threads發文寫下「應該只有我們畢旅要去打羽毛球了吧哈哈哈哈」，相關內容遭媒體報導後，卻被解讀為對畢旅行程的吐槽甚至「氣炸開嗆」，讓學生決定親自發文澄清，表示實際情況與部分新聞呈現有所落差。

2026-09-23 10:17