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台南營養午餐國小生讚、國中生喊普通？議員促檢視國中團膳
全台國中小推動免費營養午餐，每天的午餐菜色也成為學生及家長們之間的話題，其中，台南自辦營養午餐菜色自開學以來，紛紛受到鄰近縣市家長羨慕，不過有議員提到，部分國中因採團膳方式供餐，讓學生對午餐感受出現落差，要求教育局了解團膳供應問題。
市議員王宣貿表示，台南自本學年度起全面補助國中小營養午餐，每餐補助56元，相較部分縣市每餐投入超過60元，台南透過自辦午餐及央廚化，以相對精實的經費，提供比其他縣市更優質的午餐，這部分值得肯定。
他說，營養午餐免費上路後，國小生對營養午餐滿意度普遍不錯，但對國中生來說，時常聽到回答「普通」，僅少數認為不錯，經了解才知部分國中採團膳方式供餐，因此產生國中、小對午餐感受出現落差。
王宣貿認為，免費營養午餐政策值得肯定，但讓學生不只是免費吃，更要吃得飽、吃得好，也吃得開心，因此，要求教育局進一步了解團膳供應問題，並評估是否能透過菜單、份量、供餐及學生回饋機制進行調整。
對此，市長黃偉哲表示，若接獲師生反映菜色、份量或品質不佳，將要求教育局了解，並與學校、家長會共同研商改善，確保午餐品質不打折。
教育局則說，台南學校午餐自辦比率達94.5%，中央廚房聯合供餐比率達81%，上學年度不具名問卷調查，午餐滿意度達「可接受以上」者逾98%；針對部分國中團膳供餐問題，將請學校增加學生不具名問卷調查頻率，掌握菜色、份量及口味等意見，並督促業者改善。
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