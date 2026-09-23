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深耕排球25年 台東高商老師林正昆獲傑出教練獎

中央社／ 台東縣23日電
台東高商老師林正昆（右）推廣排球運動獲頒台東縣傑出教練獎。聯合報系資料照
台東高商老師林正昆（右）推廣排球運動獲頒台東縣傑出教練獎。聯合報系資料照

長年深耕校園體育、陪伴學生在球場上成長，國立台東高商老師林正昆獲頒台東縣傑出教練獎，他說：「認定一件事情，就會從一而終把它做好。」

「台東縣115年度體育有功團體及人員表揚」昨天舉行，林正昆榮獲傑出教練獎，肯定他長期投入排球訓練、培育學生選手，以及推動台東地區排球運動的努力與貢獻。

台東高商今天透過新聞稿表示，林正昆畢業於國立台灣師範大學體育系，民國87年回到台東高商任教。早年為中長跑選手，任教初期主要帶領學校田徑隊；在體育課教學過程中，發現學生對排球運動具有高度興趣，因此自90年起投入排球校隊訓練，從此與排球結下深厚緣分，一路帶隊至今，已走過約25個年頭。

學校表示，林正昆以沉穩、堅持的態度投入教學與訓練。25年的帶隊歷程中，既有比賽勝利的喜悅，也曾面對挫折與失敗，但他始終相信，每一次訓練、每一場比賽，以及每一段努力都不會白費，過程中的累積終將成為選手成長的重要養分。

學校表示，林正昆除長年投入台東高商排球隊訓練，也積極參與台東地區排球運動推廣。104年參與重組台東縣體育會排球委員會，持續投入排球賽事及相關講習的辦理，協助增加台東地區選手參與比賽、交流與學習的機會，讓排球運動在地方持續扎根。

「我認定一件事情，就會從一而終把它做好。」林正昆表示，這次榮獲「台東縣115年度體育有功－傑出教練獎」不僅是個人榮耀，更是對他長年投入基層體育教育工作的肯定。25年來所累積的成果，從來不是一個人的努力，而是學生、教練、學校，以及所有支持排球運動的人共同成就。

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