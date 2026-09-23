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畢旅打羽球、搭捷運氣炸？嘉義國中生親曝原委：玩得很開心

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義某國中畢業旅行近來因行程包含搭捷運、打羽球被熱議。 示意圖／AI生成
嘉義某國中畢業旅行近來因行程包含搭捷運、打羽球被熱議。 示意圖／AI生成

嘉義東石某國中日前一趟3天2夜、費用約5400元的畢業旅行，因行程包含「搭台北捷運」、「到室內場館打羽球」、台北101及中壢Outlet等活動，引發網友熱議。原先學生在Threads發文寫下「應該只有我們畢旅要去打羽毛球了吧哈哈哈哈」，相關內容遭媒體報導後，被解讀為對畢旅行程的吐槽甚至「氣炸開嗆」，讓學生決定親自發文澄清，表示實際情況與部分新聞呈現有落差。

學生表示，已取得老師同意在學校期間使用手機，並與學校討論後決定公開說明。他強調，這趟畢旅「學生滿意、導師滿意、學校滿意、旅行社滿意」，自己當時寫下「應該只有我們畢旅要去打羽毛球了吧」時，心情其實是「很開心很雀躍」，並不是在抱怨行程，對於被新聞形容成「吐槽」、「氣炸開嗆」，直呼「太扯」。

至於行程安排，學生透露，這趟畢旅的行程是由學生自行討論、找景點，經由學生表決，最後由學校協助與旅行社接洽安排。他表示，雖然這些景點或活動在部分網友眼中可能「不值一提」，但對參與的同學而言，大家「全部都玩得很開心」，也特別感謝導師願意讓學生自己規畫行程，以及旅行社導遊協助，讓這趟畢旅成為一段「瘋狂又難忘」的回憶。

其中最受到討論的「打羽球」，學生也進一步解釋，學校並沒有室內活動中心，平常只能利用體育課在露天風雨球場打球，而且風勢很大；對於家中沒有時間或經濟條件帶孩子到羽球館的人來說，能到正式的室內羽球場打球，是難得的體驗。學生表示，導師發現大家很喜歡羽球，過去也曾向附近國小借過室內空間，因此這次畢旅才特別安排到室內場館打球，「我們都是肉腳，初學者等級啦」，但大家很期待能正式體驗。

學生還透露，導師曾開玩笑表示「沒有人畢旅去打羽球」，因此大家覺得這可能是「台灣歷史上第一次」，反而感到很榮幸。為了讓學生打完球不必滿身大汗繼續行程，導師還特別請旅行社找距離羽球場較近的飯店，讓大家打完球後可以回飯店沖澡，再乾乾淨淨地外出逛街。

至於「搭台北捷運」被部分網友認為行程特殊，學生也說明，當天是因為遊覽車司機有每日最多11小時的出勤限制，早上7點出發後，最多只能行駛到傍晚6點，因此看完台北101夜景後，才安排搭乘捷運返回飯店，並非刻意安排一段「瞎行程」。學生認為，原本只是單純的交通安排，卻在新聞報導中被形容成令人傻眼的行程，讓他相當無奈。

這篇澄清文也引發不少網友重新討論「什麼才算值得的畢旅？」。有網友認為，對於平時生活在沒有捷運、缺乏室內運動場館的地區學生而言，搭捷運、使用悠遊卡、到室內羽球場打球，本身就是新鮮且值得記憶的體驗；也有人認為，既然行程由學生討論、投票決定，參與者又玩得開心，旁觀者未必需要以自己的生活經驗評價別人的旅行。

對此，桃園市議員黃瓊慧也在臉書粉專「桃園觀察日記」發文表示，這趟畢旅引發討論，某種程度也讓人看見城鄉之間生活經驗的差異。她指出，許多人習以為常的台北捷運、室內羽球場，對偏遠地區學生而言，可能是平常生活中難以接觸的新鮮事物，因此不應單純以「這些有什麼好體驗」的角度看待。

黃瓊慧轉述學生的心情，認為同學參加畢旅其實是開心的，並非原先部分討論所呈現的抱怨。她表示，看到學生的說明後，感受到的反而是「那是你們的日常，不是我們的日常」，也認為城鄉之間的生活資源與交通條件差異仍然存在，學生想親自體驗不同城市的生活，沒有什麼對錯。她最後認為，這場討論也提醒外界，在評論別人的生活選擇前，或許可以先理解彼此所處的生活環境並不相同。

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