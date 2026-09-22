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如果誠信可以標價？二信高中呂亞靜領軍 拍出基隆廉政短影音冠軍作品

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供
二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供

基市府舉辦「清廉出招敢來拍 Shouts」校園倫理短影音競賽，二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，以校園親善大使票選為故事背景，拍出《如果誠信可以標價？》，呈現學生在校園內，面對金錢、名次與誠信之間的抉擇，被評為冠軍作品。

二信高中參賽團隊由呂亞靜領軍，她與謝采彤同為應用外語科學生，加上電機科學生王嘉麟跨科組隊參賽。比起得獎，3人都說，更珍惜從劇本發想、分鏡設計、演員溝通、影像拍攝，到後製剪輯、字幕、音效與無人機空拍，從零開始的學習歷程。

《如果誠信可以標價？》以校園親善大使票選為故事背景，安排「500元換一張支持票」的情節，讓劇中人物面對利益誘惑時做出選擇。

呂亞靜表示，最初最大的挑戰，是如何避免將廉政議題拍成制式的宣導片，因此不斷修改人物對白與故事節奏，希望透過貼近高中生活的情境，讓觀眾自行思考：「如果誠信真的可以標價，我們會如何選擇？」

為增加影片的空間感及場景轉換效果，呂亞靜與王嘉麟申請交通部民用航空局遙控無人機學習操作證，並向具實務經驗的無人機教練學習飛行安全、基本操控及空拍構圖，再將校園空拍畫面實際運用於影片轉場。

王嘉麟說，過去看到空拍畫面，最直接的感受只是「很漂亮」，真正接觸後才發現，無人機拍攝除了操作技術，也必須考量環境、天候、安全及相關規範。他從中體認到「科技不是為了炫技，而是服務故事」，一個空拍鏡頭即使漂亮，如果無法幫助觀眾理解故事，就不一定需要留下，反之，就有存在的價值。

呂亞靜回憶，第一次粗剪時真正體會「拍完不等於完成」，部分拍攝時很喜歡的鏡頭，最後仍因影響敘事節奏而刪除。有些現場看似平凡的眼神或停頓，經過剪輯後，卻成為推動劇情的重要轉折。

因為參賽經驗，呂亞靜接觸校園新聞、採訪攝影、影音剪輯及地方媒體實務，逐步將興趣延伸到海洋觀光領域。她說，未來希望朝海洋觀光管理方向升學，將外語、影像傳播與海洋觀光整合，發展自己的跨域專長，希望未來不只是拍出得獎影片，而是透過外語、影像與導覽，讓更多國內外旅客不只看見基隆，更要走進基隆。

二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供
二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供

二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供
二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供

二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供
二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供

二信高中應用外語科學生呂亞靜、謝采彤和王嘉麟跨科組隊，拍攝《如果誠信可以標價？》短影音，贏得廉政短影音競賽冠軍。圖／讀者提供
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