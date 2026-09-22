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因依托咪酯受輔導學生增4倍 專家：下午4點到8點是反毒關鍵

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣少年權益與福利促進聯盟常務監事李建清指出，少年接觸毒品，通常與家庭功能、同儕關係、學業表現有關，除了要孩子對毒品說不，也要讓孩子在空閒時間有更多正向活動和心理支持。記者沈沛育／攝影
台灣少年權益與福利促進聯盟常務監事李建清指出，少年接觸毒品，通常與家庭功能、同儕關係、學業表現有關，除了要孩子對毒品說不，也要讓孩子在空閒時間有更多正向活動和心理支持。記者沈沛育／攝影

新興毒品透過電子煙、社群及通訊軟體滲入兒少日常，因依托咪酯接受輔導的學生暴增4.23倍。台灣少年權益與福利促進聯盟常務監事李建清表示，單靠宣導與查緝，無法處理孩子為何需要毒品，物質使用往往與孤單、壓力、歸屬需求、家庭失能及課後空白交織，下午4時至晚上8時是家庭照顧、同儕互動與社區資源能否接住孩子的關鍵時段。

國健署統計，國高中生電子菸使用率3.7%，國中生2.1%，高中生5.1%，推估全台超過4萬青少年正在吸食電子菸。少年毒品嫌疑犯更從2024年的603人，暴增至2025年1012人，增幅67.8%。教育部數據顯示，因依托咪酯而接受輔導的學生，從2024年的53人，飆升至2025年224人，增加4.23倍，其中94.6%是國高中生。

李建清說，不肖商人將毒品包裝成電子菸、彩色吊飾等各種外觀，讓青少年覺得「時尚」，加上透過社群媒體傳播、輕易獲得買賣資訊，造成同儕間大量流行。青少年吸毒原因複雜，常見包括家庭功能不彰、學校人際關係緊張、學業成就不佳，實證研究指出，涉毒青少年精神共病高達78%，包括44.3%患有ADHD、42.5%重度憂鬱症、30.2%焦慮症。

李建清建議，若家庭和社區能掌握下午4時至晚上8時的課後空白時段，能有效避免他們接觸不良嗜好。國小可透過小衛星據點延長陪伴、提供彈性共餐；國中階段則可由青少年中心提供街舞、運動、Podcast、藝術及職能探索等活動，將反毒從「對孩子說不」轉向「讓孩子有更好的選擇」，透過家庭、社區一路到司法復歸建立不中斷的保護網。

目前青少年若接觸依托咪酯等一級毒品，是依據春暉專案在校內進行輔導，然而師長人力量能有限，難以處理有關於幫派、家庭生活等多層問題。部分青少年進入勒戒所後，反而認識更多買毒管道或被幫派吸收。李建清建議，針對重返社區的少年，應提前90天召開「復歸支持」會議，確保就學、就業、家庭、醫療、居住等各方面支持到位，減少復發風險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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