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校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

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校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
新北市豐珠中學教師羅琬臻是今年師鐸獎最年輕得主。圖／教育部提供
新北市豐珠中學教師羅琬臻是今年師鐸獎最年輕得主。圖／教育部提供

新北市豐珠中學教師羅琬臻是今年師鐸獎最年輕得主，她在任教第2年時，曾想過離開，直到校長一句話，讓她決定留下來，一待就超過12年。她也陪伴學生走過家庭失落，探索不同人生可能。

豐珠中學位於新北市貢寮區，是一所獨立式中途學校，主要提供依《兒童及少年性剝削防制條例》安置或依《少年事件處理法》裁定入校的少女安置、保護及教育。

羅琬臻接受媒體聯訪時說，豐珠中學教師流動率高，其實任教第2年時，她也曾想過離開，直到校長一句「如果這裡是天堂，你為什麼要離開？」讓她想起小時候爸媽常帶她到大自然、海邊的美好時光，產生與貢寮的情感連結，於是決定留下來任教至今。

羅琬臻坦言，陪伴學生的過程並不容易，過去曾有學生反覆傷害自己，需一次次陪同就醫，因傷口反覆受傷，醫師還提醒皮膚已經很難再找到適合縫合的位置。

羅琬臻說，她曾遇到一名學生在宿舍突然大哭，後來才知道是家人屢次答應要接學生回家過假期，卻多次食言，「那一刻我覺得非常心酸」，也找到自己在學校的使命，就是陪著學生走過一段段人生歷程，讓他們學習自我肯定與接納。

身為音樂教師的羅琬臻也結合自身專長，帶領學生從在校內唱歌，到走進社區為長者演唱。她說，起初社區居民對學校有不少刻板印象，但當學生與長者互動、唱歌給長者聽，看見長者默默落淚，後來甚至主動牽起學生的手，她感受到，帶學生走進社區不只是讓孩子接觸不同的人，也讓社區重新認識這群孩子。

羅琬臻也帶學生跑步、爬山，她回憶，有次爬山途中，一名學生因情緒與體力壓力不想繼續，甚至對她說「再叫我走，我就戳爛自己的腳」，當時她先陪這名學生抵達山屋休息，隔天再讓學生自行決定是否繼續。最後學生選擇留在原地，沒想到4年後，她在網路上收到這名學生訊息，對方主動詢問當年爬的是哪座山，想再爬一次，還說「很想念那一片晴空」。

學生的一句話，讓羅琬臻至今難忘。她說，陪伴這些孩子並不是容易的事，過程中也會不斷自我懷疑，思考「為什麼我要花這麼多時間做這些事情？」但當孩子多年後回頭告訴她，曾經的經歷成為值得想念的回憶，就會覺得一切都值得。

今年獲得師鐸獎，羅琬臻說，除了感謝家人，更要感謝一路上遇見的孩子，「是他們教會我，如何成為一個更完整的人」，也讓她學會用更柔和的方式，去理解、面對每一個孩子。

115師鐸獎6位獲獎教師合影。圖／教育部提供
115師鐸獎6位獲獎教師合影。圖／教育部提供

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