天花板破、舞台凹陷 竹市關東國小活動中心老化成安全隱憂

新竹市議員宋品瑩今天質詢指出，關東國小活動中心使用逾20年，天花板、舞台及地坪老舊，另關愛樓欄杆嚴重鏽蝕，改善經費逾2400萬元。市府教育處表示，將請校方重新提報需求，力拚納入明年預算辦理。

宋品瑩指出，近期接獲關東國小家長及校方陳情，並前往現場會勘，發現活動中心天花板多處破損、翹起，部分板材甚至因學生打排球時遭球擊破後缺損，燈具也仍是舊型燈具，並非LED，全部開啟後容易造成室內悶熱。

她說，活動中心舞台同樣老舊，部分木板踩踏時已有凹陷、不平情形，若學生在舞台跳舞、體操，恐有安全疑慮；地板也多次以修補方式處理，加上建物使用已超過20年，內部梁柱可見裂縫，即使先前已完成耐震補強，仍有全面整修必要。

宋品瑩表示，校方評估活動中心整修約需2000萬元；另關愛樓1至4樓欄杆已有嚴重鏽蝕，家長擔心學生碰觸可能刮傷，改善經費約150萬元，希望教育處協助。

新竹市教育處長林立生表示，經盤點活動中心天花板、舞台及地坪等工程，初估經費約2280萬元，關愛樓欄杆改善約150萬元。校方自2024、2025年已陸續向教育部國教署提報補助，但至今未獲支持。

林立生說，教育處將請學校重新提報相關需求，若程序及預算允許，將爭取列入明年2027年預算辦理，盼以最快速度改善校園設施。

宋品瑩也提醒，未來施工應盡量安排於寒暑假，降低對學生上課影響；關東國小平時也有不少附近居民利用周末及假日前往運動，施工期間應妥善規畫安全動線，避免因工程長期封閉校園，影響居民使用。

宋品瑩指出，關東國小活動中心天花板多處破損、翹起，部分板材甚至因學生打排球時遭球擊破後缺損，燈具也仍是舊型燈具，並非LED，全部開啟後容易造成室內悶熱。圖／取自新竹市議會直播

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

天花板 舞台 新竹 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往