基隆「小太陽老師」宋吉清 教師節前感念國中恩師「三顧茅廬」助升學

基隆市二信高中圖書館主任宋吉清明年屆齡退休，在人生最後一次過教師節前，他想起國中的導師傅穎哲「三顧茅廬」，勸說父母讓他升學的往事，感念在心。他當老師傳承師恩，還成立「小太陽成長社」，帶領學生服務社區，「小太陽老師」成為他最珍愛的身分。

宋吉清在二信高中服務，當過導師、訓育組長、校長室秘書，最後接任圖書館主任至今。時間過了34年，他已一頭白髮，但談起教育仍散發熱情。教師節前夕回顧教職，他說，最難忘的是國中導師傅穎哲，為助他升學「三顧茅廬」的往事。

出身農村家庭，宋吉清的家境並不寬裕，放學後還得幫父母種田。原本他可能跟多數同學一樣，國中畢業就找工作，賺錢貼補家用，但因導師多次登門，才說服父母支持他升學，先考上台中一中，再考上國立台灣海洋大學，並完成研究所學業，取得碩士學位。

宋吉清說，當年老師為他奔波，讓他看見教育的力量。恩師「責任、榮譽、踏實」的座右銘，他記到現在。自己後來走進教室，站上講台，也希望把這份關懷留給學生。

在海洋大學就讀時，宋吉清擔任「博幼社」社長，參與社區服務，辦理兒童夏令營及課業輔導。他說，從陪伴孩子的過程中，找到投入教育的方向。在二信國中部擔任導師時，就帶學生參加環保生態科學營，讓孩子走出教室賞螢淨山，也邀家長一起參與，親師生共同學習成長。

28年前宋吉清在二信發起成立「小太陽成長社」，最初是教師自我成長與社會服務的平台。從籌辦情人湖親子聯誼、國家新城環保生態科學營，到社區淨化家園，逐步累積服務經驗。

接任訓育組長後，宋吉清將「小太陽成長社」轉型為學校自主型服務社團。自己擔任指導老師，帶領學生上街募集發票、到護理之家陪伴長者，讓學生接觸到課本以外的人生處境。

宋吉清說，他希望學生透過在一次次的實際參與，看見別人的需要，也知道自己有能力提供幫助，讓感恩、惜福與關懷，逐漸融入人生理念。

擔任校長室秘書期間，宋吉清持續帶領學生參與社區環保活動。接任圖書館主任後，又利用假日帶學生到國中陪伴閱讀，辦理社區親子活動。

宋吉清的家人經營「凡人與路」基隆好鞋品牌，藉由「傳承創新愛基隆」親子鞋作體驗，父子聯手讓親子參與手作，認識在地產業。他還有「特約記者」志工身分，記錄教育與公益故事，將服務的觸角延伸到校園之外。

從受老師扶持的農村孩子，到帶領學生服務社區的「小太陽老師」，宋吉清把恩師當年的關懷，接續在自己的教育工作。希望通過陪伴與行動，讓一批批從二信畢業走出校園的學生，人人都像小太陽，持續發光發熱，把溫暖傳給別人。

基隆市二信高中圖書館主任宋吉清（右二）「真愛家族」，結合公益團體舉辦鞋作體驗，讓更多民眾認識在地產業。。圖／宋吉清提供

基隆市二信高中圖書館主任宋吉清（右一）帶著小太陽成長社志工，結合家人「凡人與路」團隊舉辦親子鞋作體驗活動。圖／宋吉清提供

基隆市二信高中圖書館主任宋吉清透過生命教育講座，鼓勵學生像「小太陽」發光發熱，把溫暖傳給別人。圖／宋吉清提供

基隆市二信高中圖書館宋吉清任教超過30年，在歷任職務中，最愛「小太陽老師」的身分。圖／宋吉清提供

基隆市二信高中圖書館主任宋吉清（右一）熱愛環保宣導活動，常帶著小太陽成長社志工到社區，展開「垃圾不落地社區更美麗」環保活動。圖／宋吉清提供

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