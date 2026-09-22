基隆「小太陽老師」宋吉清 教師節前感念國中恩師「三顧茅廬」助升學

基隆市二信高中圖書館主任宋吉清明年屆齡退休，在人生最後一次過教師節前，他想起國中的導師傅穎哲「三顧茅廬」，勸說父母讓他升學的往事，感念在心。他當老師傳承師恩，還成立「小太陽成長社」，帶領學生服務社區，「小太陽老師」成為他最珍愛的身分。
宋吉清在二信高中服務，當過導師、訓育組長、校長室秘書，最後接任圖書館主任至今。時間過了34年，他已一頭白髮，但談起教育仍散發熱情。教師節前夕回顧教職，他說，最難忘的是國中導師傅穎哲，為助他升學「三顧茅廬」的往事。
出身農村家庭，宋吉清的家境並不寬裕，放學後還得幫父母種田。原本他可能跟多數同學一樣，國中畢業就找工作，賺錢貼補家用，但因導師多次登門，才說服父母支持他升學，先考上台中一中，再考上國立台灣海洋大學，並完成研究所學業，取得碩士學位。
宋吉清說，當年老師為他奔波，讓他看見教育的力量。恩師「責任、榮譽、踏實」的座右銘，他記到現在。自己後來走進教室，站上講台，也希望把這份關懷留給學生。
在海洋大學就讀時，宋吉清擔任「博幼社」社長，參與社區服務，辦理兒童夏令營及課業輔導。他說，從陪伴孩子的過程中，找到投入教育的方向。在二信國中部擔任導師時，就帶學生參加環保生態科學營，讓孩子走出教室賞螢淨山，也邀家長一起參與，親師生共同學習成長。
28年前宋吉清在二信發起成立「小太陽成長社」，最初是教師自我成長與社會服務的平台。從籌辦情人湖親子聯誼、國家新城環保生態科學營，到社區淨化家園，逐步累積服務經驗。
接任訓育組長後，宋吉清將「小太陽成長社」轉型為學校自主型服務社團。自己擔任指導老師，帶領學生上街募集發票、到護理之家陪伴長者，讓學生接觸到課本以外的人生處境。
宋吉清說，他希望學生透過在一次次的實際參與，看見別人的需要，也知道自己有能力提供幫助，讓感恩、惜福與關懷，逐漸融入人生理念。
擔任校長室秘書期間，宋吉清持續帶領學生參與社區環保活動。接任圖書館主任後，又利用假日帶學生到國中陪伴閱讀，辦理社區親子活動。
宋吉清的家人經營「凡人與路」基隆好鞋品牌，藉由「傳承創新愛基隆」親子鞋作體驗，父子聯手讓親子參與手作，認識在地產業。他還有「特約記者」志工身分，記錄教育與公益故事，將服務的觸角延伸到校園之外。
從受老師扶持的農村孩子，到帶領學生服務社區的「小太陽老師」，宋吉清把恩師當年的關懷，接續在自己的教育工作。希望通過陪伴與行動，讓一批批從二信畢業走出校園的學生，人人都像小太陽，持續發光發熱，把溫暖傳給別人。
被譽為「鋼琴的調色師」的俄羅斯鋼琴家伊利亞‧拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy），26 、2７日將在台北國家音樂廳和高雄衛武營國家表演廳舉行鋼琴獨奏會。拉什科夫斯基將帶來舒伯特《降B大調第二十一號鋼琴奏鳴曲》D. 960，以及拉赫瑪尼諾夫《音畫》練習曲作品39全套九首，以兩部情感深厚、風格鮮明的作品，展現鋼琴在歌唱性、音色與戲劇張力上的豐富表情。
美國總統川普八月中在美韓年度軍事演習舉行前突然下令縮減規模，導致演習時間腰斬，再度讓外界關注美韓同盟是否正在發生變化。川普第一任期就曾暫停美韓軍演，如今又要求重新檢視駐韓美軍、國防費用與同盟任務，美韓關係正從過去單純聚焦北韓威脅，逐漸轉向利益與責任重新分配。
川普政府大幅刪減科研相關預算、限縮外國人才聘用，令人憂心這不利於美國的長期發展。其實就如 70 頁〈讓美國再次偉大，那科學呢？〉所說，「政府並非一直都是科學研究的主要資助者。……到了1940年代，聯邦政府才開始資助基礎研究。」然後二次大戰及後續的冷戰，尤其是蘇聯率先發射人造衛星後，美國政府對科學研究的投資更是大幅提升。我這篇標題所說的，便是在其中扮演關鍵角色的布希（Vannevar Bush）。
布希很早就同時跨足學界、產業界與政府部門。他於 1916 年取得美國麻省理工學院（MIT）的電機博士學位後，在麻州一所私立大學任教，同時掌管一家無線電公司的實驗室。第二年美國加入一次大戰，他受美國國家研究委員會委託，開發出透過測量地磁變化，來偵測潛艇的裝置，雖未被採用，卻領教了軍方的保守作風。
一次大戰結束後，布希到MIT電機系任教，又是教學、發明、經營企業三線並行，他與朋友創立的雷神公司，後來還成為重要的美國國防承包商。1927 年，他為了研究電網互聯的最佳化，發明「乘積積分儀」來模擬繁複的計算；四年之後他進一步發明「微分分析儀」，成為第一部能夠計算微積分的類比式計算機。
1938 年
台中市東海大學推動AI人才培育，擔任中區AI資源中心學校，串聯清華、中興、陽明交通等共16所大專校院，涵蓋新竹、苗栗、台中、彰化及南投5縣市，盤點各校近三學期AI課程，推動跨校選課、教師培力及教學資源共享，逐步建立中台灣跨校AI教育網絡。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及521名服務屆滿40年的資深優良教師。教育部長鄭英耀表示，教育部今年起鼓勵地方政府支持獲獎教師帶職帶薪出國進修；明年也將正式啟動中小學教師教學創新行動計畫，提供教師教學創新與研究的機會。
基隆市二信高中圖書館主任宋吉清明年屆齡退休，在人生最後一次過教師節前，他想起國中的導師傅穎哲「三顧茅廬」，勸說父母讓他升學的往事，感念在心。他當老師傳承師恩，還成立「小太陽成長社」，帶領學生服務社區，「小太陽老師」成為他最珍愛的身分。
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