國家防災日基隆暖江國小模擬遇災害 師生正確避難救護、高年級幫低年級
基隆市政府教育處及消防局在今天國家防災日，前往暖江國小舉辦防災示範觀摩，透過情境式、實作型演練，讓學生在模擬真實災害情境中，學習正確避難、判斷與互助。
演練時間在上午9時21分，配合國家防災日警報發布啟動，模擬地震發生時，任課教師立即停止教學，指導學生落實「趴下、掩護、穩住」，保護頭部及頸部，待主要震動過後，全校師生再依防災地圖規畫動線疏散至操場，過程落實「不推、不跑、不語」。
為貼近真實災害可能面臨的突發狀況，演練特別加入「逃生路線受阻」情境，模擬五年級學生疏散途中發現建築物倒塌、原有路線無法通行，師生必須立即觀察環境、判斷情勢並調整逃生方向，讓學生理解災害現場不一定按照預想發展，除了熟悉避難路線，更要具備靈活應變能力。
今天的演練也模擬地震後可能發生的複合式災情，安排學生受傷及救護情境，由校內搶救組進行傷員搜尋、救護及搬運，再送往救護站由校護接續處理。
「豆豆貼檢傷分類」成為演練亮點，利用不同顏色豆豆貼標示紅、黃、綠不同傷勢，模擬災害現場快速判斷傷情及分流處置，讓學生以簡單、直觀的方式認識緊急救護概念。六年級學生另擔任「安心小天使」，災害發生後在老師引導下，協助並陪伴受驚嚇的低年級學弟妹，讓孩子從「自助」進一步學習「互助」。
副市長邱佩琳親自到場觀摩演練過程，肯定暖江國小將防災教育融入日常教學，透過多元情境培養孩子面對災害時的冷靜與應變能力。她也與學生親切互動，鼓勵同學把今天學到的防災知識帶回家，和家人一起分享。
演練結束後，消防局防災體驗攤位接力登場，讓校園從緊張的演練現場變身為生動的防災體驗教室。現場設置「CPR＋AED緊急救命術」、「體驗小小消防英雄學避難」、「核安防護報你知」及「震一下就知道！住宅地震保險小學堂」等互動攤位，透過實際操作、闖關及趣味問答，讓學生在「玩中學、做中學」。
暖江國小表示，防災教育不能只停留在「知道」，更重要的是遇到災害時能夠「做得到」。此次示範演練從地震就地避難、疏散撤離，到逃生路線受阻、傷患檢傷、心理安撫及同儕互助，透過多元情境培養學生冷靜判斷、正確應變及彼此協助的能力，讓防災教育真正融入校園日常，扎根學生「自助、互助」的防災素養。
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