汐止秀峰國小開學遇兩難題 校外施工交通受阻 校內整修廁所難「方便」
新北市汐止區秀峰國小開學後，校外仁愛路人行道施工，校內整修感恩樓10間廁所全禁用，親師生都受影響。汐止區公所今表示，多項因素造成人行道工程延宕，完工日期從8月展延10月中旬。感恩樓廁所部分，校方說，經加速初、複驗作業，今天已開放使用。
聯合報接獲秀峰國小學生的家長投訴指出，已經開學3周了，秀峰國小外的仁愛路人行道還在施工，上學和放學時段，家長接送或小學生步行都受影響且潛藏危險。
這名家長還提到透峰國小整修廁所，明明已經「完工」 了，卻遲遲沒有開放學生使用，造成下課時間，學生常要排隊等候上廁所，很不方便，日前還有低年級學生「大在褲子上」。
汐止區公所表示，仁愛路秀峰國小前人行道暨路面改善工程4月初開工、原定8月初完工，但因配合當地居民要求，周日暫停施工，也須配合學校重要活動暫停施工，加上下雨、颱風襲擾等因素，要展延到10月中旬才能完工。
區公所說，施工期間有規畫工區安全通行路線，師生通行仍以騎樓為主，並依號誌由斑馬線穿越仁愛路，另闢施工便道供師生通行，臨時措施還包括是在工區內，暫時開放已灌漿完成的人行道，並以槽鋼圍籬與施工區域隔離，重要大型機具施工期間，會加派人員疏導交通，兼顧工程進度及安全。
新北市教育局指出，補助秀峰國小修繕樓感恩樓的10間廁所，主體工程已完工，並依程序辦理各項查驗及驗收作業，確保工程品質及使用安全。考量學生如廁需求，已督導校方與廠商加速相關行政及查驗程序，確認設施安全無虞、符合使用需求後，儘速完成點交，開放師生使用。
秀峰國小校長戴雲卿說，感恩樓廁所整修工程8月19日完工，經初驗並請廠商改善缺失後，9月19日複驗通過，評估使用安全無虞，並與廠商協調後，今天已開放師生使用。
校方表示，家長圈流傳學校整修廁所，導致低年級學生因排隊等待上廁所，結果「大在褲子上」的說法，與事實有出入。這名學生是在上課時有便意，但未舉手跟老師說才出狀況。學校老師和行政人員有幫他清理、換褲子，家長事後也向校方表達謝意。
校方說，老師也有藉發生這件意外的機會，跟學生說要友愛同學，每個人都會有不舒服、不方便的時候，要有同理心，不能去取笑別人。事後這幾天觀察，這名學生與其他同學互動正常。
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