苗栗後龍國中73年來僅100公尺直線跑道 縣府砸2.5億迎來真正運動場

苗栗縣後龍國中卡在部分校地未徵收的歷史共業，過去僅有100公尺直線跑道，影響受教權，縣府2023年起陸續挹注逾2.5億元徵收、協議價購取得土地，並興建250公尺跑道的運動場，最近新學期終於啟用，師生開心迎接一座真正運動場。

後龍國中1953年創校，校地北邊2007年徵收，南邊國有財產署土地，已經辦理撥用，中間操場7804平方公尺都市計畫私有土地，遲遲沒有徵收，縣府2023年起徵收、協議價購取得土地，規畫新建運動場、籃球場，一併移植樹木、整修校門，縣款陸續投入超過2.5億元，新學期終於迎來250公尺新跑道。

學校9月18日在新場地辦理運動會慶祝落成，副縣長邱俐俐、立委陳超明、苗栗縣議會議長李文斌、議員廖英利、廖秀紅、鄭秋風，及後龍鎮長謝清輝等人見證里程碑，邱俐俐表示，後龍國中自創校以來，校地問題始終是學校發展的長期限制，學生長期缺乏正常的戶外運動空間。

她說，後龍國中內私有地未徵收是歷史共業，但一定要解決，縣長鍾東錦列為重點，初期雖積極爭取中央教育部經費，但因未能到位，縣府最終決定自行承擔，編列2億3千多萬元預算，以協議價購及徵收取得土地，前年5月完成所有權登記，突破瓶頸並推動後續工程。

苗栗縣後龍國中操場過去僅有100公尺直線跑道，新學期迎來250公尺新建運動場及籃球場。聯合報系資料照

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

苗栗 國中 運動 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往