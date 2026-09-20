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護女恐嚇「請吃大便」家長遭判刑 校方認證無霸凌親友籲停止標籤化
彰化縣一所高中日前發生校園糾紛引發的恐嚇案件。黃姓女家長因懷疑女兒遭同校一對姊妹檔同學霸凌，憤而傳訊恐嚇對方「請吃大便」、「找人處理」。黃女在一審時，遭判6月徒刑，二審因賠償7.5萬元，改判5月確定，不過因判決書中記載其犯案動機時提及「疑似霸凌」一詞，導致受害姊妹，被外界貼上「霸凌者」標籤，親友對此不捨，向媒體反映，校方已歷經二次調查，認定「霸凌不成立」，望外界停止標籤化，避免對學生造成二度傷害。
判決指出，黃姓女子因不滿女兒在校內疑似遭兩名姊妹檔同學霸凌，去年1月間，透過LINE向其中一名女學生的男友，發送恐嚇訊息，內容包含辱罵對方姊妹「比破麻還要像破麻」、「會請她吃大便」，甚至揚言「我會找人把他們兩個抓出來處理了」等語。該訊息輾轉傳至兩姊妹及其母親眼中，導致姊妹心生畏懼而提告。
彰化地院審認，黃女以加害生命、身體等事恐嚇未成年人，犯後態度不佳，依成年人對少年犯恐嚇危害安全罪，判刑6月，得易科罰金。
案件上訴至台中高分院後，黃女坦承犯行，同時依照一審附帶民事判決，如數賠償7萬5000元給被害人。二審審酌，黃女已盡力彌補過錯，犯後態度轉變，撤銷原判決，改判5月，可易科罰金，全案確定。
儘管恐嚇案已落幕，但知情親友向「ETtoday新聞雲」反映，全案起因極為單純，起初僅是同儕間交好後產生的摩擦，校方在接獲霸凌申訴後委外組成調查小組，已在去年4月中旬認定霸凌「不成立」；後續歷經重啟調查，今年2月初再次確認霸凌不成立。
親友說，因新聞曝光後，外界判決內容，對被害姊妹貼上「霸凌者」，恐對學生造成二度傷害，二人母親過去曾獲全國傑出單親母親表揚，希望外界能停止未審先判、惡意貼標籤的行為，讓學生能不受干擾、平靜地重返校園生活。
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