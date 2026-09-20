聽新聞
0:00 / 0:00
全校僅36名小學生！屏東崎峰國小1.7億重建啟用 老樹、漁村記憶都留下
屏東縣林邊鄉崎峰國小今熱鬧舉辦新校舍暨操場落成啟用典禮，縣長周春米、立委徐富癸及各界代表見證校園新風貌，校舍歷時近3年重建、經費逾1.7億元，學生們寫小卡片送給縣長周春米，分享新校園喜悅，也結束在活動中心上課日子。
林邊鄉崎峰國小全校1到6年級學生共36人、附設幼兒園15人。縣長周春米說，崎峰國小創校逾60年，原有校舍部分牆面裂縫，耐震能力待提升，校園安全亟需改善。2021年規畫爭取重建，2023年10月啟動校舍重建工程，今天迎來新校舍落成啟用。
學校重建期間，師生們在崎峰社區活動中心上課，周春米期盼新校舍啟用後，孩子們能在舒適環境中健康成長。
周春米說，崎峰國小校舍重建工程融入在地漁村文化，校園內多棵珍貴老樹在建築師巧思及團隊努力下獲保存，整座校園宛如一座小公園，工程除改善教室環境，也將操場重建為紅土球場，學童們可以在安全、舒適空間裡享受校園生活。
縣府教育處表示，崎峰國小校舍歷經歲月洗禮，原有建築面臨梁柱龜裂、鋼筋外露、耐震不足以及操場損壞等問題，縣府爭取逾1億7000萬元重建，另由縣款全額補助逾480萬元整修紅土操場，總經費達1億7480萬元。
校舍工程由華兆建築師事務所設計監造、仁喆營造有限公司承包施作；操場則由中華發展管理顧問有限公司設計監造、川吉興營造有限公司承包施作，打造校園新氣象。
教育處表示，新建校舍採兩層樓L型穿透式設計，圖書室、一般與專科教室、行政辦公室及幼兒園等共18間教室；操場整修考量在地水土特性，保留紅土操場特色。彩虹階梯上崎峰溼地意象公共藝術牆，由學生、校友及社區民眾共同創作，將在地風景帶入校園，凝聚社區記憶。
2026教育月》邀請您一同關心
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。