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議員轟營養午餐食物中毒廠商高中部未解約....教育局曝原因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市議員林亮君。聯合報系資料照
民進黨台北市議員林亮君。聯合報系資料照

北市成淵高中國中部先前發生87名學生吃營養午餐後腹瀉，衛生局檢驗出爐確定食物中毒。不過議員林亮君質疑，教育局針對該廠商承作的其他國中部全面解約，但高中熱食部並未全面解約？教育局回應，高中「熱食部」供膳場所各自獨立，非由中央工廠統一製作餐食後配送，但仍將持續加強無預警稽查。

民進黨議員林亮君質疑，十天前她收到家長陳情，成淵國中部的營養午餐肉品出現酸臭味，許多學生出現腹瀉症狀，現在檢驗結果出爐了，留樣便當檢出「金黃色葡萄球菌腸毒素B」，確定是食物中毒事件，但根據蔣市府新聞稿，廠商承作的其他國中部全面解約，但其他高中熱食部並未全面解約？

林質疑，難道國中生會中毒，高中生就不會？還是因為國中小是「免費營養午餐」，高中則是需付費，免費的會中毒，付錢就不會？那蔣萬安「免費營養午餐」政策簡直是大大自打臉。

對此，教育局表示，已針對「連大莊企業有限公司」承作北市的「國中桶餐」均已採預防性解約，其他高中「熱食部」供膳場所各自獨立，由不同人員使用獨立食材、設備盡情餐點製作，並非由中央工廠統一製作餐食後配送至各校。針對該廠商其餘學校高中熱食部，教育局及衛生局將持續加強無預警稽查，如發現重大缺失或共同污染風險，將立即停供並依法依約究責。

教育局表示，將督導學校針對供餐場所的食品處理，應遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」等4大原則，以確保食品衛生安全；食品從業人員應注意個人衛生，身體有傷口、膿瘡、咽喉炎、濕疹者，不可直接或間接從事食品製造調理的工作，而需經適當消毒、妥適包紮並戴上不透水手套才能從事食品製造調理工作。

至於違反食品安全衛生管理法規定者，教育局說，依契約記點扣款處理，必要時停止供餐或終止契約，並將共同廠商、食材批號、人員、物流、環境缺失及學生症狀納入跨校風險評估，必要時立即採取預防性停供、啟動備援供餐及依約解約。

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