從認識礦場到山藥田 新北6校入圍教學卓越獎冠全台

教育部115年度教學卓越獎入圍名單揭曉，新北市共有6校入圍，居全國之冠，包括雙溪國小附設幼兒園、金龍國小附設幼兒園、成福國小、仁愛國小、瑞芳國小及淡水商工，橫跨幼兒園、國小及高中職。各校從地方文化、生態環境與產業特色出發，結合科技、永續及跨域學習，讓孩子走出教室，在真實情境中探索、實作，從認識家鄉進一步連結世界。

教育局長張明文表示，新北近8年累積獲得教學卓越獎20金、26銀，共46座全國獎項，是第一線教師長期共備、持續調整課程與陪伴學生共同成長的成果。今年入圍方案都是從孩子生活經驗出發，把地方環境、文化與產業轉化為學習場域，讓知識不只停留在課本，更能實際運用於生活。

入圍的雙溪國小附幼「雙溪口的天龍囝仔」，帶領孩子走進山藥田認識家鄉產業；金龍國小附幼「玩軌小勇士．遊汐大玩家」從廢棄鐵道出發，探索地方故事；瑞芳國小「瑞芳烏金STARS吧」則走入昔日煤礦場域，認識山城發展與礦業文化。孩子透過走讀、觀察及實作，從認識家鄉進一步理解自己與土地的連結。

成福國小「驚濤三角湧．成福四創夢」結合三峽生態與文史資源發展課程；仁愛國小「仁愛智造 好將來」則以蘆洲神將文化為根基，兩校融入AR、VR等數位科技與國際教育，讓學生從認識在地文化出發，延伸跨域學習與創新應用。淡水商工「新食代綠色烹味師」則將餐飲專業結合AI與永續發展，引導學生理解食物、環境與社會的連結，培養兼具餐飲專業、永續思維與社會責任的技職人才。

教育局表示，6校課程各具特色，共同核心都是讓孩子成為學習的主角，新北將持續支持教師專業成長、團隊共備及跨域合作，鼓勵學校連結地方資源與生活經驗，引導學生從探索、思考到實作，逐步累積面對未來的能力，落實「以學生為中心、為幸福而教」的教育願景。

瑞芳國小教學卓越團隊帶孩子走入昔日煤礦場域，認識山城發展與礦業文化。圖／新北教育局提供

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