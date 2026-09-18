中市教師禮券加碼發2000元 「國立學校」出現教師領比職員少怪現象

台中市2023年起恢復發放教師節敬師禮券，去年將金額從600元提升到1000元，今年再加碼翻倍調為2000元，預計將有4萬3914人受惠、總發放金額達8782萬8000元。不過，這項「小確幸」僅限市立公私立學校教職員，國立高中職以下學校教師僅可領中央的1000元禮金，成為教師領的「敬師禮券」竟比職員少的怪現象。

台中市教師職業工會理事長張永青指出，2015年台中市首次發放敬師禮券給所轄學校教師，2016年因無法源依據停止發放。2023年經本會爭取、中市府解決法源疑義後重新發放600元禮券，發放對象並涵蓋所轄公私立高中職以下所有教職員，2025年更主動擴大照顧教育部未發放的國立高中職員工，今年禮券金額更提高到 2000 元，工會表達肯定與謝意。

張永青表示，國教署所轄學校一直未發放過全國一致的敬師禮金，在全教總爭取下於 2025年首次發放，今年發放對象為所轄高中以下學校的專任教師與代理教師，不包含職員，禮券金額為1000元。台中市政府今年仍主動納入國立高中職員工，禮券金額與市轄學校相同為2000元，形成台中市的國立學校教師領到的「敬師禮券」金額比同校的職員金額要少的怪現象。

張永青說，因為管轄不同，今年台中市國立高中職發生老師禮券金額低於職員的怪現象，呼籲教育部應參酌台中的做法，發放對象納入學校職員，中央與地方政府應合作，統一學校的發放標準，避免敬師的美意大打折扣。

中市教育局表示，去年台中市將教師節禮券提高到1000元，且擴大發放，台中有部分國立高中，教師節禮券由教育部發放，但教育部僅發給教師，沒有發給其他職員；市府認為所有教職員都為教育奉獻心力，決定幫教育部代為發放給國立高中職教師以外職員，呼籲中央可提高敬師禮金。

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