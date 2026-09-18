影／慢騎、轉彎手勢都要考！光華國中生自行車闖關練安全上路

騎自行車不用駕照，高雄國中生上路前得先「考一張」，光華國中今天把校園變身自行車考場，學生不只要筆試，還要闖過變換車道、直線7秒、轉彎手勢等6道關卡，才能拿到自行車安全駕駛證，校長王小芬說，透過近似機車考照方式，讓學生真正騎上路前，先學會避險。

會騎自行車不代表懂得安全上路，光華國中今舉辦自行車「考照」，教育局長吳立森、交通局長張淑娟也親自上陣體驗，路考設計安全起步、行穿線雙腳著地、正確進入待轉區、人行道下車牽行、慢車道直線騎乘及彎道狹路轉彎等6關，模擬學生實際上路情境。

關卡考起來沒那麼容易，其中「直線慢騎」要求學生維持平衡慢騎7秒，轉彎前還得打出正確手勢，所幸54位學生全都驚險過關，不過，學生天天騎車上路，最有感的還是道路環境，考完駕照也向市府吐露困擾，直言道路自行車專用道不足、坑洞多，希望道路安全環境。

三年級鍾秉睿說，騎公路車最怕突然碰上坑洞，不只可能爆胎，更可能失控摔車受傷，希望道路能更加平整；二年級許智森說，有些路段沒有自行車專用道，必須與汽機車共用道路，騎起來比較危險，希望增加自行車專用空間。

張淑娟回應，高雄自行車道總長已超過1000公里，針對學生通學需求，將持續檢視學校周邊自行車動線，人行道寬度3.5公尺以上，可規畫留設自行車空間，不足3.5公尺會從既有車道及設施著手調整，讓學生騎車上下學更安全。

吳立森表示，自行車是國高中生上下學重要交通工具，考照能讓學生熟悉正確用路觀念，多練習慢速直線、轉彎手勢等技巧，未來也將把考照及安全宣導模式推廣至全市學校。

王小芬表示，學校將自行車教育設計成學習、筆試、路考、實際騎乘完整歷程，暑假也曾帶學生騎進高雄港，把課堂所學搬到真正道路，畢竟拿到自行車「駕照」只是第一關，出了校門紅綠燈、路口、車流，才是學生每天面對的考驗。

光華國中今天把校園變身自行車考場，學生不只要筆試，還要闖過變換車道、直線7秒、轉彎手勢等6道關卡，才能拿到自行車安全駕駛證。記者郭韋綺／攝影

光華國中今天把校園變身自行車考場，學生不只要筆試，還要闖過變換車道、直線7秒、轉彎手勢等6道關卡，才能拿到自行車安全駕駛證。記者郭韋綺／攝影

光華國中今天把校園變身自行車考場，學生不只要筆試，還要闖過變換車道、直線7秒、轉彎手勢等6道關卡，才能拿到自行車安全駕駛證。記者郭韋綺／攝影

光華國中今天把校園變身自行車考場，學生不只要筆試，還要闖過變換車道、直線7秒、轉彎手勢等6道關卡，才能拿到自行車安全駕駛證。記者郭韋綺／攝影

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

國中生 國中 自行車 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往