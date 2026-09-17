背不出課文「狠打學生」！師判拘役10天…掀世代論戰：以前都藤條打到斷

桃園發生一起體罰事件，一名安親班老師持熱熔膠條，朝11歲男童手掌連打4下造成挫傷。老師辯稱開學時早與學生約定「背不出來就打手心」，但法院不採信，最終判拘役10日且不得易科罰金。事件曝光後掀起新舊體罰觀念論戰，有網友感嘆現代教育標準早已和過往大不相同，也有人直言，不該拿過去受體罰的經驗，合理化現在的管教方式。

根據媒體報導，桃園一名安親班老師因11歲男童未能背出指定課程內容，竟拿熱熔膠條朝男童左手掌打了4下，造成左手挫傷。判決書指出，事件發生於民國114年9月11日下午4時許，當時老師正在課堂上抽背課程內容，男童因一時緊張，未能順利背出規定段落，老師隨即拿出預先準備的熱熔膠條，朝男童左手掌連打4下。男童返家後被家長發現手部受傷，隨即被帶往醫院驗傷，家長之後也持診驗單前往警局報案，對老師提出告訴。

老師坦承曾持熱熔膠條打男童，但否認有傷害犯意，辯稱開學時就曾與班上學生約定，「背不出來就要打手心2下」。法院認為，禁止體罰學生早已是一再宣導的原則，老師難以推稱不知；且男童案發時未滿12歲，心智及判斷能力尚未成熟，即使事前曾有口頭約定，也不能作為免責理由。

桃園地院審理後認為，老師僅因管教問題便動手造成兒童受傷，且案發後未能與家長達成調解賠償，因此不予宣告緩刑。最終法院依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段規定加重其刑，判處拘役10日，且不得易科罰金。

相關新聞曝光後在PTT上發酵，針對該事件，有人直呼熱熔膠條打人「真的很痛」，也有網友紛紛質疑老師未經家長同意就擅自體罰學生，認為這樣的管教方式早已踩線，「熱融膠條打人其實超痛，以前被打過，比什麼木板痛多了」、「安親班又不是學校，真的是自己砸招牌」、「跟小孩單方面達成約定…被關真的活該」、「沒家長同意哪來的膽子打人」、「如果父母沒有同意確實不該打啊，起碼要父母同意」。

也有人開始憶當年，想起過去求學時遭體罰的經驗，感嘆時代與教育觀念已經不同，「大概30年前的安親班，打得越兇名聲越好」、「以現在標準，以前的老師大概會直接判死」、「我以前的老師一定無期徒刑了」、「以前都直接藤條打到斷，手心瘀青整個腫起來還有血絲」。另有網友針對判決結果提出疑問，認為不同案件間的處罰輕重值得討論，「司法真奇怪，殺人不償命，打手關10天」、「這個拘役10天，打人傷人罰那麼一點，霸凌別人的只要輔導就好，這比例？」

不過，也有另一派網友譴責體罰的陋習，表示已經2026年，這種食古不化的管教方式應該留在過去，「我還以為穿越了，2026年還有熱熔膠打小孩」、「為什麼每次有體罰事件，就會有人出來喊以前被打都沒事」、「會痛不留痕跡的就是上限，你打到有傷痕就是老師的問題了」、「打到挫傷還不叫傷害喔？八卦真的一堆老害」、「社會要進步，就不該讓孩子覺得有問題就是要動手」、「每次這種新聞就一堆舊時代思維老人整天說以前自己被打成什麼樣」。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

學生 體罰 安親班 老師 桃園 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往