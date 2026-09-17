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北市營養午餐網友看菜色戰翻 Cheap：連甜不辣都加入打蔣行列？

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市國中小從115學度起全面實施免費營養午餐，圖為市長蔣萬安（中）前往景美國小視察午餐菜色並與小朋友共進午餐情形。聯合報系資料照
台北市國中小從115學度起全面實施免費營養午餐，圖為市長蔣萬安（中）前往景美國小視察午餐菜色並與小朋友共進午餐情形。聯合報系資料照

台北免費營養午餐9月上路後，近日成為網路熱議話題。因一名網友在Threads發文抱怨營養午餐不好吃，甚至詢問台北市長蔣萬安：「這個菜色你覺得好吃嗎？」讓網紅Cheap今（17）日在臉書針對此事發表看法，認為連普通的團膳都要包裝成市政災難，難道現在連甜不辣都正式加入打蔣行列了？

Cheap表示，免費的營養午餐，若一餐成本是87元，「不就長這樣」，難道抱怨者是小時候沒吃過營養午餐？不少留言則回憶自己學生時期的營養午餐，認為現在的菜色與過去相比並沒有太大差異，甚至有人直言「有菜有肉」、「看起來還不錯」。

支持現行餐點的網友認為，營養午餐的主要目的在於提供學生基本的營養與熱量，並非追求豪華菜色，有人表示「營養午餐就是營養均衡、吃得飽、健康衛生就好」。也有人認為以目前食材價格來看，若還要兼顧營養、衛生及成本，本來就很難做到每一道菜都符合孩子的口味。

不過，也有網友認為，學生正處於成長階段，營養午餐的品質仍值得重視。一名網友分享自身經驗表示，小時候學校午餐雖然稱不上好吃，但如果孩子因為餐點不好吃而只吃一點，甚至回家喊餓，問題就不只是「挑食」或「嫌菜色」，而應思考餐點是否真的能讓孩子能願意吃完。

留言區也出現不同聲音，有人認為「87元」若是完整團膳成本，仍應進一步檢視菜色、份量及食材品質；也有人表示自己孩子反而很喜歡學校營養午餐，甚至希望天天吃。另有網友拿自身地區的營養午餐價格與台北比較，認為各縣市的供餐方式、成本及收費標準不同，不能單純以一張照片判斷餐點是否物超所值。

此外，部分網友也因此勾起自己過去的營養午餐回憶，有人笑稱「一週至少吃一次三色豆才叫營養午餐」，也有人認為眼前的菜色與自己學生時期相差不多，甚至有人直呼營養午餐是「滿滿的回憶」。

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