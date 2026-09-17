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北市STEAM國際學生見學團 未來要去休士頓看太空科技、土耳其無人機

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市教育局今在中山女高舉辦STEAM教育成果分享會，市長蔣萬安說，市府持續推動STEAM國際見學團，首期前往美西舊金山、矽谷，未來拓展至美東、日本、土耳其等國家。圖／北市府提供
北市教育局今在中山女高舉辦STEAM教育成果分享會，市長蔣萬安說，市府持續推動STEAM國際見學團，首期前往美西舊金山、矽谷，未來拓展至美東、日本、土耳其等國家。圖／北市府提供

北市2024年首創全國跨學層「STEAM 及新科技發展辦公室」，3年累計投入逾2.5億元、培育逾200名種子教師，今在中山女高舉辦成果分享會。台北市長蔣萬安與5大產官學簽署合作備忘錄（MOU），教育局也宣布未來4年擴大規畫超過10個全球深度國際見學團。

蔣萬安回顧，市府2024年3月在中山女高成立「STEAM及新科技發展辦公室」，4月在新生國小成立「STEAM創思中心」，打造跨學層、跨領域，從幼兒園、國小、國中到高中一貫化的完整學習環境。

他指出，推動STEAM教育的核心初衷，源於產業界曾深刻指出，台灣雖具備全球頂尖的工程人才，但仍需進一步強化跨域整合與想像力。因此，市府希望透過教育扎根，讓孩子從小培養真正帶得走的能力。

蔣萬安談及產官學合作，與政大、師大等頂尖學校及半導體、生醫、雲端資安等領域指標企業簽署合作備忘錄。未來將透過政大導入AI與數位人文課程、師大提供優質師資培訓，並結合企業資源提供實務體驗，讓學生提早接觸產業實務，進一步培養跨域整合能力。

拓展國際視野部分，蔣萬安說，市府持續推動STEAM國際見學團，首期前往美西舊金山、矽谷，走訪科技企業與頂尖學府；未來拓展至美東，包括波士頓、紐約的生醫科技及休士頓的太空科技，以及日本資安、土耳其無人機等不同國家及領域，同時深化與姊妹市及國際夥伴的合作關係。

成果分享會，除了北市府與國立台灣師範大學、國立政治大學、瑞昱半導體、瑞寶生醫及精誠資訊等5大頂尖學府與科技龍頭簽署MOU，教育局也邀請赴美矽谷見學的優秀學生代表跨界對談，並集結北市23所學校展出豐富的STEAM專題成果靜態展。

參與見學團的學生提及，搭乘Waymo無人車時感受到科技帶來的震撼；也有家長分享，孩子從過去較關注考試成績，轉變為主動思考「未來想成為什麼樣的人」，對人生有了更寬廣的想像。

北市2024年首創全國跨學層「STEAM 及新科技發展辦公室」，台北市長蔣萬安（右四）今天與5大產官學簽署合作備忘錄（MOU）。圖／北市府提供
北市2024年首創全國跨學層「STEAM 及新科技發展辦公室」，台北市長蔣萬安（右四）今天與5大產官學簽署合作備忘錄（MOU）。圖／北市府提供

北市教育局今在中山女高舉辦STEAM教育成果分享會，北市府與國立台灣師範大學、國立政治大學、瑞昱半導體、瑞寶生醫及精誠資訊等5大頂尖學府與科技龍頭簽署MOU。圖／北市府提供
北市教育局今在中山女高舉辦STEAM教育成果分享會，北市府與國立台灣師範大學、國立政治大學、瑞昱半導體、瑞寶生醫及精誠資訊等5大頂尖學府與科技龍頭簽署MOU。圖／北市府提供

北市教育局今在中山女高舉辦STEAM教育成果分享會，邀請美西國際見學團的學生分享經驗。圖／北市府提供
北市教育局今在中山女高舉辦STEAM教育成果分享會，邀請美西國際見學團的學生分享經驗。圖／北市府提供

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