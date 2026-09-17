快訊

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄家長為制服規定陳情 議員：未要求校方更改

中央社／ 高雄17日電

高雄一名國中家長不滿校方制服規定，在群組留言指已找議員與校長溝通，並稱若因制服受罰，將找更多議員施壓。遭點名的國民黨議員黃柏霖表示，僅提供陳情管道，未要求校方更改規定。

有網友貼出一則LINE群組截圖，圖中可看出是某國中班級家長聯繫群組。群組中一名成員表示，自己因制服問題打給校長，但校長未接，「我後來聯絡前教育局長，他跟我說找議員比較快。」

這名家長到黃柏霖服務處求助，請黃柏霖協助打給校長，由家長親自與校長溝通。這名家長說，「目前制服可以先不用買，沒穿不會有任何罰則，如果校長敢罰我負責。」他也強調，自己還有好幾位議員可以施壓。此截圖在網路上引發討論，有網友表示「就是有這樣的恐龍家長才讓教育現場越來越糟。」

黃柏霖今天在臉書（Facebook）發文說明，他個人聯絡電話及服務處聯繫方式長期公開，市民均可透過公開管道提出意見或尋求協助。受理陳情本身，不代表對爭議預作判斷，也不涉及要求學校為特定學生調整或變更既有規定。

黃柏霖說，服務處並未要求校方更改制服規定、給予特定學生例外待遇或作成特定處置。學校制服及相關校務規範，應由學校依據法令、校內規定及教育專業處理；學生與家長如有實際需求或特殊情況，也可循適當管道向校方反映，由校方依權責評估。

黃柏霖並說，涉及未成年學生及家長隱私的相關資料，將依適當方式妥善保存、不對外公開；未來受理校園事務陳情時，也會清楚說明協助範圍與角色界線，以尊重學校專業、維護學生權益及促進理性溝通為原則。

民眾黨高雄市議員參選人林于凱今天也就此事件表示，這起事件引發外界關注的重點，不在於制服規定能否討論，而在於若家長認為可以透過議員關係對校方施壓，恐使教育專業受到不當干擾。

黃柏霖 制服 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

某私校男學生傳至女廁偷拍網路炸鍋 高市議員要求加強反偷拍偵測

校長遭控霸凌逾9成來自教職員 職務調整、提醒遲到成申訴理由

獨／小一新生疑遭學長姐教唆摸下體 道歉又找上門…教育處要查

台中某國中生疑遭逼「土下座」道歉 教育局：已啟動調查與輔導

相關新聞

協助國小電腦教室升級 新北議員陳偉杰合影超復古螢幕掀熱議：DOS開機？

新北市淡水區坪頂國小電腦教室近日宣布正式啟用，新北市議員陳偉杰因協助爭取經費改善，透過Threads分享此一訊息；但照片曝光後，網友的目光卻幾乎全被電腦螢幕吸引，不少網友看見與陳議員合影的似乎是一台早期桌上型個人電腦，老舊外型意外成為討論焦點。

家長會長機警發現3樹罹褐根病 中市龍山國小百餘樹還做了總體檢

台中市逢甲大學一棵老榕樹去年倒塌造成1死3傷悲劇，校園老樹的安全問題引起關注。台中市龍井區龍山國小因家長會長陳沛毅機警，去年至今連續發現兩棵老榕樹和1棵小葉欖仁感染褐根病，所幸及時鋸斷，遏止可能傾倒和再傳染其他樹木，還將此做為學校環境教育的教材，受到學校肯定，校方亦願意把經驗分享其他學校。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。