高雄家長為制服規定陳情 議員：未要求校方更改

高雄一名國中家長不滿校方制服規定，在群組留言指已找議員與校長溝通，並稱若因制服受罰，將找更多議員施壓。遭點名的國民黨議員黃柏霖表示，僅提供陳情管道，未要求校方更改規定。

有網友貼出一則LINE群組截圖，圖中可看出是某國中班級家長聯繫群組。群組中一名成員表示，自己因制服問題打給校長，但校長未接，「我後來聯絡前教育局長，他跟我說找議員比較快。」

這名家長到黃柏霖服務處求助，請黃柏霖協助打給校長，由家長親自與校長溝通。這名家長說，「目前制服可以先不用買，沒穿不會有任何罰則，如果校長敢罰我負責。」他也強調，自己還有好幾位議員可以施壓。此截圖在網路上引發討論，有網友表示「就是有這樣的恐龍家長才讓教育現場越來越糟。」

黃柏霖今天在臉書（Facebook）發文說明，他個人聯絡電話及服務處聯繫方式長期公開，市民均可透過公開管道提出意見或尋求協助。受理陳情本身，不代表對爭議預作判斷，也不涉及要求學校為特定學生調整或變更既有規定。

黃柏霖說，服務處並未要求校方更改制服規定、給予特定學生例外待遇或作成特定處置。學校制服及相關校務規範，應由學校依據法令、校內規定及教育專業處理；學生與家長如有實際需求或特殊情況，也可循適當管道向校方反映，由校方依權責評估。

黃柏霖並說，涉及未成年學生及家長隱私的相關資料，將依適當方式妥善保存、不對外公開；未來受理校園事務陳情時，也會清楚說明協助範圍與角色界線，以尊重學校專業、維護學生權益及促進理性溝通為原則。

民眾黨高雄市議員參選人林于凱今天也就此事件表示，這起事件引發外界關注的重點，不在於制服規定能否討論，而在於若家長認為可以透過議員關係對校方施壓，恐使教育專業受到不當干擾。