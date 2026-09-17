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營養午餐遭指芋圓過少分不到 餐盒公會駁：非事實拒惡意攻擊
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會今發布聲明指出，近期社群平台有不實指稱，台北市的營養午餐甜湯整桶只有5顆芋圓，以致學生根本分不到的說法、提供學生發黑內部腐爛水果等情形，嚴正駁斥並非事實，業者確實應接受監督，但同時拒絕以模糊且不特定、不指校名的方式惡意攻擊。
近期網路社群平台如Threads、Facebook等出現家長與學生抱怨，學校營養午餐附的芋圓湯，一桶甜湯裡面撈不到幾顆芋圓，以及反映水果品質不佳等。
全聯會今表示，近期社群平台對學校午餐的關注度很高，從餐點份量、水果大小、成熟度，到1張餐點照片，都可能很快被放大討論。業者確實應接受餐點品質監督，但學校午餐有既有的管理制度，餐點問題應回歸各校午餐供應委員會及供餐契約，由校方及家長向團膳溝通處理。
全聯會以水果為例，要求業者從驗收、製備到出餐做好品管，水果在出場前也應該再次檢查、篩選，能在廠內發現的問題即刻銷毀。由於水果是天然農產品，即使出餐前經過篩選，還是可能出現個別成熟度或品質上的差異。
全聯會表示，若孩子拿到過熟、碰傷或品質不佳的水果，可以直接向老師或學校反映，學校現場有備品就可以立即更換，甚至透過午供會，由學校向團膳業者爭取學生權益，未經內部程序便即以網路公審方式，抹煞第一線餐食人員、學校人員辛勞，並非教學現場樂見情形。
全聯會指出，若發生校園食安問題，午餐供應委員會可依據契約進行記點、扣款，甚至終止契約，家長的學校午餐的建議意見都可以向學校或午供會表達，作為調整菜色及改進供餐品質的重要依據，重申外界切勿以不實資訊誤導視聽，抹煞在第一線為孩子餐食品質戮力付出每位夥伴的辛勞。
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