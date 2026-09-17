家長會長機警發現3樹罹褐根病 中市龍山國小百餘樹還做了總體檢

台中市逢甲大學一棵老榕樹去年倒塌造成1死3傷悲劇，校園老樹的安全問題引起關注。台中市龍井區龍山國小因家長會長陳沛毅機警，去年至今連續發現2棵老榕樹和1棵小葉欖仁感染褐根病，所幸及時鋸斷，遏止可能傾倒和再傳染其他樹木，還將此做為學校環境教育的教材，受到學校肯定，校方亦願意把經驗分享其他學校。

陳沛毅說，因為他讀的是環境工程碩士，又曾在中興大學的植物病蟲害專班進修，具有這方面的專業。去年看到校園裡一棵老榕樹的樹葉變黃，葉面亦變小，經進一步檢視其根部又有明顯的褐根病菌絲，因此懷疑樹得了褐根病。經再請專業技師以有樹木X光機之稱的「應力波檢測器」檢視，確定已是褐根病末期，根部若經掏空就有傾倒危險。

因此，去年已先鋸斷了1棵樹，沒想到距離約3公尺的另棵老榕樹最近亦生病，還波及一旁的小葉欖仁樹，兩此再把兩樹鋸斷，另也還有數棵樹投藥治療中。

校長張素蓉說，學校有58年歷史，校園裡有上百樹木，30年以上的老樹就有50多棵，若未及時發現生病，可能會傾倒危害到小朋友安全，也可能感染到其他的樹。很感謝陳沛毅主動發覺並及時處理和維護，甚至把全校的每棵樹都做了一次總體檢，讓學校能充分掌握這些校樹的健康情形。

而且，陳沛毅還與學校配合，把這些過程記錄下來，做為學生們環境教育的一環，對師生都有很大的幫助，也讓學生們了解自己所處的環境，並培養愛護樹木和環境的心。尤其，這全部的花費都由陳沛毅義務付出，讓學校十分感動，也很願意把維護校樹的經驗與他校分享。

陳沛毅說，隨時注意身邊樹木的樹葉顏色，以及觀察根本是否有菌絲生長的斑痕，都有助於了解樹木是否健康，也能提前看到危險，維護好大家的安全。

台中市龍山國小校長張素蓉（中）說，感謝家長會長陳沛毅（右二）協助發現老榕樹得了褐根病並及時處理。記者黃寅／攝影

台中市龍山國小校長張素蓉說，感謝家長會長陳沛毅協助發現老榕樹得了褐根病並及時處理。記者黃寅／攝影