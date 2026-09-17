協助國小電腦教室升級 新北議員陳偉杰合影超復古螢幕掀熱議：DOS開機？

新北市淡水區坪頂國小電腦教室近日宣布正式啟用，新北市議員陳偉杰因協助爭取經費改善，透過Threads分享此一訊息；但照片曝光後，網友的目光卻幾乎全被電腦螢幕吸引，不少網友看見與陳議員合影的似乎是一台早期CRT電腦螢幕，意外成為討論焦點。

從校方公開的照片中可以看到，電腦教室內擺放多台電腦，不少也是現今常見的液晶螢幕，但恰巧與陳偉杰合影的，是一台早期的CRT電腦螢幕。照片曝光後，網友紛紛留言表示：「你不覺得這螢幕太古董了嗎」，也有人笑稱「還以為是新的ARG（另類實境遊戲）」。

不少人更以早期電腦遊戲及作業系統開玩笑，有網友問：「有灌世紀帝國嗎？」、「有內建踩地雷的遊戲嗎？」，也有人直呼「夢回90年代」，甚至問「DOS 3.0開機嗎？」、「這螢幕是從故宮搬出來的嗎？」。

也有網友從學生使用角度出發，認為現在的小學生若使用這類螢幕可能會相當不習慣，「如果小學生用到這台電腦會哭死吧！」另有人直問：「為什麼要用古董？」

坪頂國小貼文則強調，這次電腦教室升級特別著重在「學習環境與智慧教學系統」，期盼提供學生良好的學習環境，並特別感謝陳偉杰對教育環境的熱心協助。