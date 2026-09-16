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壓力大寫字就變紅！暨大附中師生發明AI紓壓筆 取得專利權

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
暨大附中師生團隊與中台科大共同研發「SEL 智慧型紓壓手寫筆」取得經濟部智財局新型專利，暨大附中教師林淑芳（左起）、中台科大資管系教授林義証、暨大附中學生洪芸延、陳品妤、張卉淇及校長黃方伯合影。圖／暨大附中提供
暨大附中師生團隊與中台科大共同研發「SEL 智慧型紓壓手寫筆」取得經濟部智財局新型專利，暨大附中教師林淑芳（左起）、中台科大資管系教授林義証、暨大附中學生洪芸延、陳品妤、張卉淇及校長黃方伯合影。圖／暨大附中提供

現代人工作或學習壓力大，即時紓壓很重要，國立暨大附中師生團隊與中台科大資管系教授林義証共同研發「SEL 智慧型紓壓手寫筆」，寫出筆跡可依照個人情緒變化變色，及時提醒使用者紓壓，該項設計已取得經濟部智慧財產局新型專利

暨大附中指出，該校學生張卉淇、洪芸延、陳品妤在校內教師林淑芳、中台科技大學資訊管理系教授林義証指導下，共同研發「SEL智慧型紓壓手寫筆」，將寫字結合多重生理感測與AI智慧互動，讓寫字不再只是記錄，還能隨時察覺情緒。

「紓壓手寫筆」設計亮點在於，筆身內建體溫、心率、心電信號（ECG）與皮膚電反應（GSR）等感測元件，即時分析生理參數變化，當心情平靜時，筆跡呈現舒緩的冷色系藍色，一旦壓力飆高或情緒亢奮就轉換成暖色系紅色，可提醒紓壓。

此外，還有建置App & AI智慧聯動，可連結手機專屬App後，即時生成心率壓力報告，可播放舒緩音樂，啟用語音AI進行傾聽與對話紓壓；並能依手寫力道調整線條粗細與色階濃度，配有一鍵喚醒、簡報投影控制等實際書寫作業功能。

暨大附中教師林淑芳說，該項智慧型紓壓手寫筆技術，結合社會情緒學習（SEL）與先進感測演算法，將硬體裝置轉化為日常的情緒陪伴者，讓寫字不再只是記錄，還能協助提醒察覺情緒，是跨界產學合作，已取得經濟部智慧財產局新型專利。

暨大附中校長黃方伯則說，該校師生團隊從情緒壓力大的問題出發，與中台科技大學攜手合作，把「智慧教育」與「身心健康科技」跨界融合，將創意化為具體成果，並成功取得政府新型專利，展現高中與大專校院跨校合作的研發能量。

暨大附中師生團隊與中台科大共同研發「SEL 智慧型紓壓手寫筆」，並取得經濟部智財局新型專利。圖／暨大附中提供
暨大附中師生團隊與中台科大共同研發「SEL 智慧型紓壓手寫筆」，並取得經濟部智財局新型專利。圖／暨大附中提供

暨大附中師生團隊與中台科大共同研發「SEL 智慧型紓壓手寫筆」取得經濟部智財局新型專利，暨大附中教師林淑芳（左起）、中台科大資管系教授林義証、暨大附中學生洪芸延、陳品妤、張卉淇及校長黃方伯合影。圖／暨大附中提供
暨大附中師生團隊與中台科大共同研發「SEL 智慧型紓壓手寫筆」取得經濟部智財局新型專利，暨大附中教師林淑芳（左起）、中台科大資管系教授林義証、暨大附中學生洪芸延、陳品妤、張卉淇及校長黃方伯合影。圖／暨大附中提供

暨大附中 專利 手寫筆

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