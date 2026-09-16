議員質疑中市營養午餐變「二菜一湯」 盧秀燕：會查清楚

台中市8月31日起實施免費營養午餐，民進黨議員表示，近期最大民怨就是學校午餐，小朋友抱怨吃不好、吃不飽，有人貼出「兩菜一湯」照片，學生沒東西吃還得到別班搶食物。市長盧秀燕回應，會去查是哪間學校，可能是個案，希望查清楚前不要把這類情況當成普遍現象。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員林祈烽表示，盧秀燕最新民調滿意度全國倒數第二，並非空穴來 ，近期最大的民怨就是營養午餐，學生吃不飽、吃不好、吃不健康，開學第一周幸福加碼雙主菜，現在天天豆芽菜，之前四菜一湯，現在變成三菜一湯。

林祈烽指出，有網友分享每日小學營養午餐，甚至出現只有主菜（炒飯與饅頭）、炒青菜、碎滷肉這種「兩菜一湯」的狀況，市長說要照顧全市小孩，營養午餐卻變成「不三不四」，不是3道菜也不是4道菜，只有2道菜；根據今年5月資料，台中331所學校中，高達289所學校未達營養基準下限。

林祈烽和同黨議員鄭功進、楊典忠、施志昌拿出1塊手板，邀請盧秀燕和教育局蔣偉民簽名，之後挑選一周到台中市隨機學校，和學生們共同體驗現在的營養午餐品質，苦民所苦。盧並未同意簽名，蔣表示，學生吃營養午餐一點都不苦，菜色標準也不是兩菜一湯。

盧秀燕回應，營養午餐都有營養師把關，各校也有午餐秘書等行政人員監管，兩菜一湯、到別班搶菜吃等狀況，不曉得是不是廚房分配問題，市府會查清楚，但希望不要在查出真相之前，就把個案當成全市的普遍狀況，對營養師和行政人員不公平。

林祈烽和鄭功進表示，預算還是太低，能不能把市府補助的每餐費用從60元提高到80元？盧秀燕強調，台中市營養午餐費用是六都第二高，僅次於台北，沒有費用太低的狀況，要繼續拉高，其他縣市也做不到；在經費充足的情況下，大家都希望午餐費愈高愈好，但還是要依照財務狀況合理規畫。