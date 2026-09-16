完成校園整體規畫最後一塊拼圖 竹蓮國小校園景觀大改造完工

新竹市府持續落實「新竹好學、安心就學」教育政策，市長高虹安今到竹蓮國小出席「校園整體景觀改善工程」啟用典禮。市府說，這次投入市款逾4700萬元，完成校門廣場、校內空橋、警衛室周邊通學步道、汽機車棚及球場地坪等改善。典禮中，高虹安與竹蓮國小校長劉向欣共同完成象徵校園整體改善的「最後一塊拼圖」，延續近年活動中心、操場及通學步道等建設成果，象徵竹蓮國小校園整體規畫階段性完成，打造更安全、友善、舒適的學習環境。

高虹安表示，竹蓮國小鄰近市場及市區重要幹道，校園內有跨棟通行、前後校門人車動線、空間串聯及周邊通學環境等多項改善需求，部分通學空間更涉及私人土地，整體改善條件較為複雜。市府從孩子每天實際使用的角度出發，採整體規劃、分期改善方式，逐步完善校園及通學環境。

高虹安指出，竹蓮國小的校園蛻變，是從「點」到「線」、再到「面」逐步推進。2023年多功能活動中心落成啟用，補足大型集會、體育及多元活動空間，劉向欣也特別向她反映，活動中心與校舍之間仍需要空橋串聯，市府對此接續改善操場及周邊設施，並進一步打造全市第一座兒童自行車練習場，同時改善向校園外延伸，推動食品路、西大路側通學步道；此次景觀工程則進一步整合校門、空橋、警衛室周邊、停車及球場等空間，讓各項建設彼此串聯，從單點改善走向校園整體規畫。

教育處表示，工程以「安全通行、空間機能、環境品質」為3大核心，新設空橋串聯多功能活動中心與幸福樓，改善師生跨棟通行；重新整理前後門廣場及警衛室周邊空間，透過鋪面及人車動線調整，提升校園出入口安全；汽機車棚及球場地坪也同步改善，進一步串聯校園各區域。

本案經完成規畫設計及工程發包等前置作業後，於去年2月開工，今年6月竣工，並於115學年度正式啟用。施工期間，教育處、學校及工程團隊持續協調施工工序與師生動線，在兼顧工程品質、施工安全及校務正常運作下完成各項改善。另為完善校園周邊通學環境，市府編列約5398萬元辦理東南街側部分土地價購，取得土地所有權後拓展通學空間，以完善校園內外步道串聯。

教育處表示，近4年來市府依竹蓮國小實際需求持續挹注教育資源，相關開工、完工工程總經費達約2.9億元，涵蓋活動中心、土地價購、校園整體規畫、操場、通學步道、教學空間及校園安全等軟硬體改善。此次景觀工程完成校園改善「最後一塊拼圖」，讓不同階段的建設成果彼此串聯，為孩子打造更安全、優質的學習環境。

劉向欣表示，感謝高虹安長期對竹蓮國小各項建設的關心與支持，校園整體改善是依學校發展及實際需求逐步推進，從2023年多功能活動中心啟用，到操場及周邊設施、食品路及西大路側通學步道，再到此次校門、空橋、停車及球場等環境改善，各項建設逐步串聯，讓校園成為更完整、安全且便利的學習場域。

竹蓮國小教師李信恆表示，校園動線與空間規畫攸關教學便利及學童安全。隨著各項工程陸續完成，校內活動場域更加完整，親師生都能感受到環境改善帶來的便利。他同時具備校友身分，分享食品路與東南街路口人行步道拓寬後，改善過去路幅狹窄、行人與機車交織的情形；學校後門東南街側通行空間拓寬後，也讓上學時段的人潮更加順暢，搭配清楚的人車分流動線，提升孩子通學安全。

竹蓮國小校園整體景觀改善完工前後對比圖。圖／新竹市政府提供

竹蓮國小校園整體景觀改善完工前後對比圖。圖／新竹市政府提供