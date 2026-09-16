去年因食物中毒錯失比賽 南一中李柏霆捲土重來摘國際資訊奧賽金牌

去年首度入選資訊奧林匹亞國手，卻因國際賽期間食物中毒無緣登場，台南一中學生李柏霆今年捲土重來，不僅勇奪第38屆國際資訊奧林匹亞金牌，更以個人成績排名世界第8，為台灣及台南一中爭取到最高榮耀，也是台灣代表隊本屆唯一一面金牌，校方也與有榮焉。

台南一中表示，今年師生在國際數理奧林匹亞競賽大放異彩，共勇奪3金、2銀、2銅，創下校史亮眼紀錄，另外，在全國科學展覽會也獲3項第一名、2項第二名、1項第三名，勇奪學校團體獎冠軍，也創近年新高。

其中，資訊奧林匹亞金牌得主李柏霆在國小六年級開始，因同學製作網站、加上老師鼓勵參加Scratch競賽，對程式學習相當感興趣，國二接觸LeetCode後，逐步投入程式解題與演算法競賽，去年以高一的身分首次入選國手，但卻因身體因素錯失國際舞台，今年再次入選後終於完成目標，不僅摘下金牌，更拿下世界第8名。

另外，學生洪靖承則在今年第26屆亞洲物理奧林匹亞及第56屆國際物理奧林匹亞連奪金牌。他說，國手培訓期間大量實驗練習，讓自己的科學能力明顯提升，參賽期間也有機會與各國學生交流、接觸不同文化，未來希望持續深入研讀物理，再次挑戰國際舞台。

在數學方面，盧芃恩獲歐洲女子數學奧林匹亞銀牌，成為南一中校史首位數學奧林匹亞獲獎女國手；康哲銨、王奕詠分別在國際數學奧林匹亞及亞太數學奧林匹亞獲銅牌；黃鼎祐在國際地球科學奧林匹亞獲銀牌，謝紹謙在國際青年物理學家辯論錦標賽獲銀牌，王泓閔則在國際人工智慧奧林匹亞競賽摘銀。

台南一中校長廖財固表示，學生亮眼表現來自長期投入及師長指導，學校也將持續整合校內外資源，讓更多具有潛力與熱情的學生勇於探索、挑戰自我，從在地走向世界，在更寬廣的國際舞臺發光發熱。