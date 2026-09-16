現代孟母必看！2026台北十大額滿小學！明星學區洗牌？

一出生就要搶學區戶籍？

隨著8月31日全國國中小正式開學，不少家長除了忙著幫孩子準備學習用品，更心繫著未來的升學佈局。在寸土寸金的台北市，「搶戶籍、佔名額」早已不是小學六年級才開始的戰役，許多望子成龍的父母甚至在孩子出生登記戶口的第一天，就展開了長達數年的「明星學區卡位戰」。

除了傳統的明星國中直升鏈優勢，近年公立雙語實驗教學的普及、新穎綠建築校舍以及科技園區帶動的居住環境提升，都讓家長對學區宅的考量更加多元。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查台北滿額小學學區近一年（2025/9/9～2026/9/8）討論聲量，整理出「台北十大人氣明星小學學區房」。究竟是哪些學校讓家長搶破頭？其中內湖區又為何能一舉斬獲超高聲量？讓我們一起揭曉！

究竟讓家長們趨之若鶩的「滿額小學」是什麼？

No.10 信義國小｜信義

網路聲量：238筆

憑藉著雙語教育、資訊教學與閱讀深耕的積極推動，「信義國小」近年在信義區累積了極佳的在地口碑。校內多元社團與完善的個別化學習中心，更是吸引不少家長提早卡位的關鍵理由：「我女兒信義的，校長真的很有熱誠，活動都辦得不錯」、「他們的個別化學習辦的超級好，所以很多家長是衝著這個把戶籍放過去的」。

周邊房市呈現出信義計畫區豪宅外溢與舊商圈並存的獨特雙軌結構，其中鄰近學校的預售新案「松裔」單價挺進200萬元俱樂部，更成為該學區近一年的討論聲量高點；對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，不同區域與產品間房價落差相當明顯，若經濟條件有限的家庭，公設比低、坪數實在的傳統生活圈中古公寓是不錯的選擇，吳興街一帶兩到三房總價約落在1,500萬至2,200萬元左右，相當適合預算有限的買方設籍卡位。

No.9 東門國小｜中正

網路聲量：319筆

位於東門站、永康商圈與中正紀念堂核心地帶的「東門國小」，是台北市歷史悠久的百年老牌名校。學校教學資源極為豐富，並以學風扎實、重視課業表現聞名，深受期待培養孩子良好學習習慣的家長青睞。更重要的是，東門國小依戶籍里鄰不同，可銜接分發至「中正國中」、「弘道國中」或「懷生國中」，不少家長衝著頂級學區優勢提早多年設籍卡位：「東門有超讚的英語情境教室」、「東門國小確實課業壓力大」。

周邊鄰近台大醫院與外交部等政府機關，公教文教氣息濃密，生活機能與水準皆屬北市頂標。在雙明星學區的強烈剛需帶動下，當地10至15坪的設籍小套房極度搶手，雖然總價相對門檻較低，但每坪單價往往顯著高於區域內的大坪數家庭住宅，成為極具代表性的高單價學區宅。

No.8 石牌國小｜北投

網路聲量：324筆

兼具極佳生活機能與「石牌國小＋石牌國中」強勢額滿雙學區，讓位於北投與士林交界處的「石牌國小」長年高居北投熱門學區榜首。學校以辦學嚴謹、升學導向著稱，在地居民表示：「那邊都是學區所以環境也都蠻單純的」、「石牌站周邊住超多人」。

周邊鄰近捷運石牌站、榮總與振興醫療聚落，並有北投士林科技園區（北士科）發展紅利加持，交通、採買與醫療機能皆相當頂級。莊思敏表示，石牌國小周邊買方結構相當多元，包含榮總與振興醫院醫護人員、陽明交大教職員及北士科就業人口。相較於大安、信義等傳統蛋黃區動輒破百萬的房價，石牌周邊中古屋單價多落在8、9字頭，相同預算能買到更寬敞空間或較新產品，讓此區成為兼具優質教育力與強勁房價保值力的熱門地段。

No.7 仁愛國小｜大安

網路聲量：406筆

位於「敦南安和與仁愛路四段」核心精華地段的「仁愛國小」，是大安區極具代表性的頂尖名校。學校歷史悠久、行政與校友資源龐大，校內風氣非常重視閱讀與學生健全發展，並已將教室內部設備更新。教學上注重品格教育與多元學習，且能完整銜接「仁愛國中」組成黃金雙明星學區。家長們對其豐富資源與優質風氣讚譽有加：「仁愛國小很棒，社團活動很豐富」、「老師不公布成績跟名次，不大會陷入成績內捲的競爭」、「校內風氣蠻重視閱讀，教室內部設備翻新過」、「如果有要安親或學才藝，仁愛附近有很多選擇」。

學校緊鄰國父紀念館與東區商圈，地段頂級且生活機能成熟，加上周邊環繞師大附中國中部與延平中學等指標學府，整體文教氣息相當濃郁。莊思敏指出，仁愛這類具備「雙明星學區」條件的物件，買方仍以自住型家庭為主，多為希望一次解決國小到國中學區需求的換屋族。不過隨著北市精華區房價站上百萬元關卡，近年也出現越來越多以「設籍卡位」為目標的買方，藉由購入小坪數產品取得明星學區的入場資格。

No.6 敦化國小｜松山

網路聲量：520筆

作為北市頂級名校，敦化國小在音樂班、體育及學術領域表現卓越，最具價值的莫過於能與「敦化國中」組成全台知名的「雙敦」頂級雙明星學區，讓無數家長趨之若鶩：「進敦化國小應該是為了要進敦中吧」、「路過敦化國小下課時間，路邊一堆臨停家長接小孩，一台比一台高檔」。

周邊擁有一流的小巨蛋與南京復興生活圈，金融商辦林立且機能成熟，住宅單價已突破百萬大關。許多購屋族買進高單價學區小宅，主要目的還是搶佔學籍。需要特別提醒的是，若目標是「敦化國小＋敦化國中」雙兼得，買房前務必至區公所學區查詢系統比對門牌，以免落入網路上常討論的學區劃分陷阱：「要敦化學區（敦中），買到了敦化國小＋介壽國中，發生這種事真的會氣炸吧」、「同學家買在師大附中對街，得意洋洋以後小孩唸附中國中部，結果七年後發現那邊學區是金華國中」。

No.5 麗山國小｜內湖

網路聲量：837筆

緊鄰內湖科技園區的「麗山國小」，是內科工程師與白領階級極為青睞的滿額名校。校園環境優美且生態豐富，近年積極發展STEAM創客實作、資訊科技與雙語品德閱讀，更因擁有自設中央廚房提供熱騰騰午餐而備受好評。此外，學校能順利銜接同樣高指名度的「麗山國中」，形成強勢的九年一貫雙明星學區，吸引許多家長提早設籍卡位：「麗山國小課業較重，學生都乖乖的」、「我家小孩覺得麗山午餐超好」、「麗山國中是明星學區，所以大家都要趕快在國小之前入籍」。

周邊座落於捷運西湖站與港墘站生活圈，鄰近著名的737巷美食商圈，內湖路一段沿線生活機能極佳，且巷弄內住宅環境相當寧靜純粹。在內科剛性就業人口與設籍雙重紅利支撐下，當地房價表現非常強勁，其中總價約1,500萬至1,800萬元的3房舊公寓及電梯兩房小宅最受買盤青睞，在市場上流通快速且具備極高的保值與轉手性。

No.4 明湖國小｜內湖

網路聲量：849筆

位於東湖人口稠密區的「明湖國小」，是東湖地區規模龐大的經典額滿名校。學校深耕閱讀與本土語言教育，並推動低、中、高年段的「翻轉上下課」自主探索活動，讓學生自主規劃活動空間。教學上講求細緻與扎實，且能銜接同樣高指名度的「明湖國中」，組成強勢的九年一貫「雙明湖」明星學區。優質制度與溫馨校風深獲在地家長肯定：「明湖國小教學進度方面複習得多，教得比較仔細」、「小孩目前讀明湖，很開心，導師很不錯」、「明湖國小的制度和整個校園風氣很不錯」。

學校坐落於捷運東湖站與葫洲站之間，擁有雙捷運與直上國道一號東湖交流道的交通優勢，並由哈拉影城商圈提供極為豐富成熟的生活機能。與台北市中心動輒百萬的單價相比，明湖學區總價帶相對具備親和力，涵蓋靜巷公寓、中古華廈至電梯大樓等多樣化產品，因學區完整且自住需求強勁，在中古市場上的轉手速度極快，是許多年輕家庭指名卡位學區的熱門首選。

No.3 天母國小｜士林

網路聲量：1,141筆

座落於陽明山腳下的「天母國小」，長年具備濃厚的國際氛圍與美式開放校風。校內規模大且資源豐沛，不僅英語教學極具特色、科學研究屢獲世界發明展金牌，更設有熱門的「天空之城」特色圖書館與強大的球類運動隊伍。能與「天母國中」串聯為熱門的「雙天母」明星學區，出入口遠離大馬路且接送安全的優勢也深受家長青睞：「天母國小英語教學很用心，課後社團也多」、「天小團體性社團很強大，是加分點」、「天母國小學生出入口不是大馬路安全性高、家長接送停車相較方便、學校周圍環境較好」。

周邊環境依山傍水，緊鄰磺溪綠帶、日僑與美僑學校及醫療院所，綠地多且生活步調悠閒，吸引大量醫師、企業主與外商中高階主管進駐。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「天母長期作為『天龍國的天龍國』，自然有其素質，而天母國小近天母商圈、美日僑學校及醫療院所，區域保值性強。」需要提醒的是，天母國小屬於常態性額滿學校，近年偶有爆滿改分發狀況，建議有意卡位的買家仍需提早設籍並確認鄰里門牌。

No.2 麗湖國小｜內湖

網路聲量：1,612筆

作為內湖區最晚設校卻極具指標性的「麗湖國小」，當初耗資7億元沿山坡地形建置，高質感灰色調建築搭配無圍牆設計，極像高檔渡假旅館。校內不僅規劃了公立學校少見的室內溫水游泳池，更融入螢火蟲培育室與濕地生態區。由於學區內家長對於教育極為關心且願意投入資源，讓麗湖在保持開放快樂的氛圍之餘，同時展現出強勁的學習成果：「麗湖的學習蠻多元的，學風開放一點，我們遇到的老師都蠻願意放手讓孩子自主學習，功課出得比較少，孩子學習比較快樂」、「學業競爭蠻大，很多全美半美幼兒園畢業，會唸書的孩子很多」、「校園環境空氣清新，小朋友最期待的就是下課跟同學去抓昆蟲」。

周邊緊鄰AIT美國在台協會與捷運葫洲站，環境寧靜優雅，住宅多為中大坪數華廈、電梯大樓與少數別墅社區。徐佳馨指出，麗湖國小周邊新成屋或預售案成交均價約落在每坪100萬元上下，高於內湖區平均行情；中古屋則視屋齡與巷弄位置，多在7、80萬元不等。

No.1 潭美國小｜內湖

網路聲量：2,082筆

榮登聲量榜首的「潭美國小」，2018年遷至五期重劃區後以黃金級綠建築智慧校園華麗轉型。作為公立雙語實驗小學，學校結合雙語沉浸式教學、數位科技與全齡共融遊具，加上班級數適中、師生照顧比佳，成為近年被封為「台北市最難進」的超熱門明星學校。搶手程度甚至達到「一出生就得設籍」的地步，在網路社群引爆極高聲量：「設備教室新，小孩要出生戶籍在該學區才能入學」、「小朋友很多課程都會融入英文，辦的活動非常有趣活潑」、「友人之內孫，已設籍三年週美里，仍無法入校」、「一出生就要設籍、還要房屋權狀，租屋要滿一年以上，租約需要公證過」。

周邊位於街廓整齊、低密度的內湖五期重劃區，吸引大量高薪工程師與雙薪家庭自住。對於內湖一口氣包辦前五名中4席的現象，莊思敏說明，隨著內科產業聚落擴張，大量高薪、高學歷的年輕科技新貴家庭湧入，這群家長極度重視子女教育，同時也會將通勤時間、社區品質與車位一併納入考量，傾向在工作地點附近購屋，進而帶動內湖學區房市交易量的水漲船高。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月9日至2026年9月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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