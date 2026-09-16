高三生最在意什麼？比起對未來迷茫 「這件事」竟排第一

《網路溫度計DailyView》

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高三，不只是拚學測、分科測驗成績的一年，也是人生第一次必須認真思考「未來要往哪裡走」。除了忙著準備考試、追趕複習進度，卻還得面對選校、選系與落點等現實問題。究竟該追求熱門校系，還是選擇符合興趣與能力的方向？面對升學這道沒有標準答案的選擇題，如何找到適合自己的答案，成為高三生最難的一課。

究竟什麼事情最讓高三生掛心？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近一年（2025/9/7～2026/9/6）高三生最在意的五大課題，從升學考試、選校選系到未來規劃，帶你看見高三生藏在課本與考卷背後的真實心聲。

No.1 升學考試壓力

示意圖／Pexels

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高三最現實的關卡，莫過於一場接一場的考試。除了學期段考、模擬考，還有接踵而來的學測、分科測驗，刷不完的題目與一次次被檢視的成績，讓「讀書」幾乎成了高三生活的主旋律。白天在學校趕進度，放學後繼續補習、自習，回到家還得面對複習進度；即使已經很努力，看到分數不如預期，仍難免懷疑「是不是還不夠好？」

面對龐大的升學準備，不少學生也會開始思考，該如何安排有限的時間與複習進度。高三複習並非一成不變，從暑期打底、學期中的各科複習，到考前的衝刺與題型訓練，每個階段都有不同的準備重點。如何掌握各科弱點，並依照考試進程調整讀書策略，往往比單純增加讀書時間更重要。

翻攝FB／台北儒林升大學補習班

翻攝FB／台北儒林升大學補習班

台北儒林升大學補習班創辦人暨班主任周明觀察，高三學生常同時面對學校課業、模擬考與學測複習，很容易陷入「每天都讀得很累，可是成績沒有明顯進步」的狀況，「高三學生最大的困難，其實往往不是『不認真』，而是不知道自己的時間應該花在哪裡。」

周明表示，學生在模擬考後若發現成績不理想，容易急著更換參考書、調整讀書方法，反而打亂原本的學習節奏。因此，與其一味增加讀書時間，更重要的是釐清目前的問題究竟出在哪裡，再決定下一步如何調整。「我們會從學生每一次考試的成績、各科表現與失分狀況去分析，判斷他現在真正的問題是基礎觀念不足、題型不熟、時間分配，還是粗心與考場策略，再協助他調整下一階段的讀書重點。」

換句話說，高三並不是每一科都投入相同時間就能換來理想成績，而是要找到真正需要補強的地方。周明也舉例，有些學生長時間投入數學，卻忽略英文或自然只差幾題就可以提升一個級分，這時就需要重新檢視各科的時間配置，把「努力」轉變成「有效率的努力」。

No.2 個人身心狀態

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

比起考卷上的分數，高三生的身心狀態其實更值得被看見。長時間處在升學高壓下，焦慮、緊張、疲憊、沮喪甚至自我懷疑，都可能悄悄累積。周明指出，高三生承受的壓力不只來自考試，還包括與同儕比較、父母期待，以及「如果考不好，是不是代表我不夠好？」的自我懷疑。

面對這些壓力，學生需要的是有人能客觀看見他的狀態，陪著釐清問題、找到下一步。周明表示，補習班扮演第三方角色，老師、導師長時間接觸學生，能從出席、成績或上課反應等細節觀察變化，必要時也與家長溝通，協助找出適合的陪伴與調整方式。

對高三生而言，升學路上的壓力或許無法完全消失，但至少可以知道，自己不必獨自承擔。「你不是一個人在準備這場考試。從讀書進度、考試策略、升學選擇，到低潮時有人提醒、有人陪你重新把節奏找回來，這其實就是補習班除了教學之外，非常重要的價值」。

No.3 選校還是選系

示意圖／Pexels

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「到底要選學校，還是選科系？」是高三生面對志願時最難回答的選擇題。有人認為名校光環重要，希望拚進前幾志願；也有人更在意科系內容，寧願選擇自己真正有興趣的領域。許多網友在Dcard上分享，「真的想要上台大就選台大，真的很想上外文就選外文」、「選校的話，資源比較多，也更有機會探索和多元發展」、「我高中同學是台大社工的，她轉系拚了兩年都沒成功，原系也讀不下去，她現在也很後悔怎麼不去政大社科」。

對此周明表示，高三生常見的迷惘，是把「選校選系」簡化成單純的分數排序，成績公布後第一個問題往往就是「老師，我這個分數可以上哪裡？」但在升學選擇上，同樣的成績可能有不同方向，除了分數與校系排名，也應進一步思考自己的興趣、專長、未來想要的生活，以及更在意學校、科系還是職涯發展。尤其現今升學管道多元，從學測、申請入學到分科測驗，各階段都有不同的準備策略，因此不必因一次模擬考或學測成績，就急著替自己的未來下定論。

「選校選系不是找一個分數剛好可以填上的地方，而是找到一條自己願意走下去的路。」

No.4 人際關係變動

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

高三的校園生活看似和過去一樣，身邊的人卻可能正在慢慢改變。有人為了衝刺學測減少社交，有人忙著準備升學而與朋友漸漸失去共同話題，也有人在同儕競爭與比較中感受到友情的微妙變化。另一方面，友情、戀愛甚至師生關係，也可能成為高三生活裡揮之不去的情緒牽動。隨著畢業倒數的鐘聲越來越近，準備告別的不只是高中生活，還有一段陪伴自己長大的青春。

尤其面對升學選擇時，身邊重要的人也可能悄悄影響著自己的決定。有網友透露，高三時曾與男友填下相同的大學與科系，沒想到大一上學期便與對方分手，事後在Threads上分享自身經驗，奉勸高三小情侶不要戀愛腦，引發不少脆友共鳴，「可以繼續談戀愛，但前途分開顧啦」、「通常為了閨蜜兄弟另一半選大學的有9成都後悔」、「讀書填同校可以，非必要不要填同系是真的」。

No.5 面對未來迷茫

高三生面對的，不只是眼前一場場考試，還有考完之後的人生。填志願時，除了煩惱哪間學校、哪個科系能不能上，也開始有人思考「我真的喜歡這個嗎？」「畢業後想做什麼？」有人早早有了明確目標，也有人到了高三，對未來仍只有一片模糊。當身邊同學陸續決定志願、討論未來，自己卻還找不到方向，難免開始懷疑是不是「只有我還不知道要做什麼」。

面對未來迷茫是許多高中、高職三年級學生的共同課題，網友表示，「到了統測時那種考完就會決定未來人生的壓力更大」、「我開始重新尋找自己的興趣，才發現自己從來不知道自己喜歡什麼、想做什麼職業、想學什麼」。

大考中心建議，高中生可透過興趣量表、學系探索量表等工具，了解自己的興趣與適合的學習方向，再搭配學科成績等資訊綜合判斷。此外，也能透過社團、營隊、大學參訪或實際體驗不同領域，逐步累積對自己的認識，慢慢找到未來方向。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年9月7日至2026年9月6日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『高三生在意五大課題』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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