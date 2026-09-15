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安得烈學藝競賽增硬筆書法 鼓勵參賽者寫出態度

聯合報／ 教育事業部
書法類評審正在評選高中組作品。圖／教育事業部
書法類評審正在評選高中組作品。圖／教育事業部

中華安得烈慈善協會日前公布「第十一屆學藝競賽」評選結果，今年共收到1996件參賽作品，經兩階段評審，從繪畫、作文、書法及硬筆書法4類中選出150件優秀作品。頒獎典禮將於11月21日在台北中正紀念堂舉行，完整得獎名單已公布於協會官網(https://www.chaca.org.tw)。

今年得獎作品包括53件繪畫、38篇作文、38件書法及21件硬筆書法。今年首度新增硬筆書法，協會執行長羅紹和表示，相較毛筆書法，硬筆書法更貼近孩子日常生活，希望鼓勵學生在一筆一畫中培養美感、專注與耐心，學習認真做好每一件事，「寫好每一個字，也是在學習端正的態度。」

本次參加硬筆書法的100多件作品中，有2件隸書、1件行書，其餘多為楷書。評審認為，學生目前多處於國小、國中階段，未來可逐步探索不同書體。

書法類評審指出，今年作品字體比往年多元，過去楷書多以智永、歐字、褚字為主，今年則有更多學生嘗試碑體，顯示開始注重筆法特性，不只追求書家韻味，也嘗試寫出自己的風格；不同紙材、墨水的運用，也讓作品面貌更加豐富。

繪畫類評審觀察，往年作品以風景、動物及水墨畫較多，今年則增加建築、機械等題材，學生在立體感、光影及彩墨控制上都有進步。其中，高中組特優作品〈浪潮間的過客〉以螃蟹為主角，透過不同層次的藍色描繪潮汐、礁石與海洋消失點，細節十分豐富，展現成熟技巧。

作文類評審表示，「審題」與「題材」是吸引評審目光的關鍵，今年有學生書寫校園裡的「綬草」、介紹三義木雕街起源，看得出下筆前做足功課；面對霸凌議題，也有學生從「如何解救霸凌者」及「成為自己的外交官」切入，展現不同年齡層的思考。評審也提醒，今年少數作品疑似使用AI生成，若文字過度華麗卻情感薄弱，或使用過於冷僻的詞彙，都可能引起疑慮。

為讓更多人欣賞孩子的創作成果，主辦單位自11月20日起同步推出線上與實體聯展，150件得獎作品將於「聯合學苑」好作品專區完整呈現，並在中正紀念堂3樓藝廊展出至12月21日。

作文類國中組參賽賽作品。圖／教育事業部
作文類國中組參賽賽作品。圖／教育事業部

今年首度新增硬筆書法類，因作品字體較小，審查過程也更加考驗評審的耐心與眼力。圖／教育事業部
今年首度新增硬筆書法類，因作品字體較小，審查過程也更加考驗評審的耐心與眼力。圖／教育事業部

繪畫類評審評選作品。圖／教育事業部
繪畫類評審評選作品。圖／教育事業部

繪畫類評審評選國中組特優作品。圖／教育事業部
繪畫類評審評選國中組特優作品。圖／教育事業部

今年首度新增硬筆書法類，因作品字體較小，審查過程也考驗評審的耐心與眼力。圖／教育事業部
今年首度新增硬筆書法類，因作品字體較小，審查過程也考驗評審的耐心與眼力。圖／教育事業部

作文類評審仔細討論作品細節。圖／教育事業部
作文類評審仔細討論作品細節。圖／教育事業部

書法 中正紀念堂 羅紹和 繪畫

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