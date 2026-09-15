高雄校園35.2％學童「視覺內聚不足」 視力表也揪不出來
高雄市今天公布南台灣首份學童「視覺內聚不足」校園基準研究，受檢學童35.2％至少出現1項診斷徵象，研究也發現，女生較常出現單一徵象，男生較常出現多重徵象。醫師提醒，孩子視力正常，看書老喊眼睛累、跳行、看字重影，小心可能是雙眼協調出了問題。
這項研究刊登於國際期刊「BMC Ophthalmology」，研究對象為高雄鼓山、苓雅、三民及鳳山等4個行政區公立國小三至六年級學童，研究團隊以視覺內聚不足症狀問卷CISS進行初篩，再依標準化方式檢測雙眼視功能。
研究指出，受檢656名學童中，其中219人進入完整雙眼視功能評估，結果顯示35.2％至少出現1項CI診斷徵象，其中17.9％出現1項、14.2％出現2項，符合3項診斷徵象的明確型CI占3.1％，研究也發現男女呈現不同型態，女生較常出現單一徵象，男生較常出現多重徵象，各年級間則沒有顯著差異。
研究團隊指出，這是南台灣首份針對9至12歲兒童建立的CI校園基準資料，過去學校視力篩檢多聚焦單眼視力，對雙眼視功能異常關注相對有限，也使部分看得清楚、卻看不久的孩子可能不易被察覺。
團隊表示，所謂視覺內聚不足是當人看書、寫字或盯著手機等近距離物體時，兩眼須同時向內聚合，再將左右眼看到的影像融合為單一畫面，一旦聚合能力不足，就可能出現眼睛疲勞、頭痛、視物模糊、重影、閱讀跳行，難以長時間閱讀。
計畫主持人、中臺科技大學主任葉上民指出，學童平常明明看得清楚，看書仍難以持續，背後可能與雙眼協調能力不足有關；高雄榮總眼科醫師賴薇羽表示，視覺內聚不足無法單靠視力表完整判斷，須評估眼位、近點聚合及融像聚散能力。
高市衛生局今年推動學童視覺內聚不足篩檢，結合中臺科技大學、高雄榮總眼科醫師及高雄市驗光師公會等團隊，已完成約1300人次篩檢，並針對有需要的孩子導入旋轉稜鏡視覺訓練，透過專業評估與訓練，提升雙眼協調及視覺融像能力，追蹤顯示，接受訓練的學童在視覺融像及雙眼協調能力有顯著改善。
衛生局長黃志中說，學童視覺健康不能只看視力，未來將持續透過篩檢、評估、訓練及追蹤，及早發現容易被忽略的雙眼視功能問題，讓有需要的孩子及早獲得適當協助。
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