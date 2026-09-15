高雄校園35.2％學童「視覺內聚不足」 視力表也揪不出來

高雄市今天公布南台灣首份學童「視覺內聚不足」校園基準研究，受檢學童35.2％至少出現1項診斷徵象，研究也發現，女生較常出現單一徵象，男生較常出現多重徵象。醫師提醒，孩子視力正常，看書老喊眼睛累、跳行、看字重影，小心可能是雙眼協調出了問題。

這項研究刊登於國際期刊「BMC Ophthalmology」，研究對象為高雄鼓山、苓雅、三民及鳳山等4個行政區公立國小三至六年級學童，研究團隊以視覺內聚不足症狀問卷CISS進行初篩，再依標準化方式檢測雙眼視功能。

研究指出，受檢656名學童中，其中219人進入完整雙眼視功能評估，結果顯示35.2％至少出現1項CI診斷徵象，其中17.9％出現1項、14.2％出現2項，符合3項診斷徵象的明確型CI占3.1％，研究也發現男女呈現不同型態，女生較常出現單一徵象，男生較常出現多重徵象，各年級間則沒有顯著差異。

研究團隊指出，這是南台灣首份針對9至12歲兒童建立的CI校園基準資料，過去學校視力篩檢多聚焦單眼視力，對雙眼視功能異常關注相對有限，也使部分看得清楚、卻看不久的孩子可能不易被察覺。

團隊表示，所謂視覺內聚不足是當人看書、寫字或盯著手機等近距離物體時，兩眼須同時向內聚合，再將左右眼看到的影像融合為單一畫面，一旦聚合能力不足，就可能出現眼睛疲勞、頭痛、視物模糊、重影、閱讀跳行，難以長時間閱讀。

計畫主持人、中臺科技大學主任葉上民指出，學童平常明明看得清楚，看書仍難以持續，背後可能與雙眼協調能力不足有關；高雄榮總眼科醫師賴薇羽表示，視覺內聚不足無法單靠視力表完整判斷，須評估眼位、近點聚合及融像聚散能力。

高市衛生局今年推動學童視覺內聚不足篩檢，結合中臺科技大學、高雄榮總眼科醫師及高雄市驗光師公會等團隊，已完成約1300人次篩檢，並針對有需要的孩子導入旋轉稜鏡視覺訓練，透過專業評估與訓練，提升雙眼協調及視覺融像能力，追蹤顯示，接受訓練的學童在視覺融像及雙眼協調能力有顯著改善。

衛生局長黃志中說，學童視覺健康不能只看視力，未來將持續透過篩檢、評估、訓練及追蹤，及早發現容易被忽略的雙眼視功能問題，讓有需要的孩子及早獲得適當協助。

針對有需要的學童進行旋轉稜鏡視覺訓練，協助提升雙眼協調及視覺融像能力。記者郭韋綺／翻攝

高雄榮總賴薇羽醫師與高雄市驗光師公會團隊在民族國小為學童進行雙眼視覺功能與「聚散靈敏度」的專業檢測與評估。記者郭韋綺／翻攝