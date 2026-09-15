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台中市再提高教師節禮券金額至2000元 近4.4萬教職員受惠

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，今年教師節禮券金額再提高到2000元。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕宣布，今年教師節禮券金額再提高到2000元。圖／台中市政府提供

台中市2023年起恢復發放教師節敬師禮券，去年將金額從600元提升到1000元，今年再加碼提升到2000元，有將近4.4萬教職員工受惠，總金費8782萬元。市長盧秀燕表示，這些有形的禮券只是小小心意，感謝辛苦教職員長期對孩子的栽培。

盧秀燕今天在市政會議表示，下下周就是9月28日教師節，先預祝所有教職員教師節快樂；台中市過去曾停發教師節禮券，她上任市長後，為了表現對教師的敬意，2023年恢復發放，高中職以下的公私立教職員工，一律發放600元。

盧秀燕指出，去年台中市將教師節禮券提高到1000元，且擴大發放，台中有部分國立高中，教師節禮券由教育部發放，但教育部僅發給教師，沒有發給其他職員；市府認為所有教職員都為教育奉獻心力，決定幫教育部代為發放給國立高中職教師以外職員。

盧秀燕說，這2年市府整理財政，加上物價上漲，為了表示對教職員的敬意，台中今年的教師節禮券再提高到每人2000元；教師如同再生父母，希望用小小的心意，感謝教職員對孩子的栽培與教育。

教育局補充，今年教師節禮券受惠人數為4萬3914人，總金額8782萬8000元，雙雙創下新高，以具體行動向辛勞的教職員工表達敬意。

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