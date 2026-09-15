深耕特教逾18年獲肯定　竹市港南國小教師陳秀春獲卓越特殊教育人員

教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。陳秀春自2003年於東門國小開啟教育生涯，2011年調任港南國小後協助成立資源班，投入教育工作逾20年，深耕特殊教育現場超過18年，長期陪伴特殊教育學生學習與成長，積極投入教師專業社群，推動特教經驗交流與專業成長，以專業與熱忱持續守護學生學習權益，獲得教育部肯定，非常不容易。

陳秀春表示，過去曾擔任普通班導師及代理總務主任，累積多元的教學與行政歷練，也讓她更能理解教育現場不同角色的需求。身為新竹市情緒行為專業支援團隊核心成員，她協助各校情緒行為個案輔導及鑑定工作，並積極推動普特融合與跨團隊合作。

她說，此次獲獎感謝學校團隊及教育夥伴一路以來的支持與陪伴。「陪伴慢飛的孩子，需要充滿智慧的愛與勇氣。」未來將持續以專業與關懷陪伴孩子，提供適切支持，幫助每個孩子建立自信、發掘潛能，在成長路上勇敢前行。

港南國小校長范兆寅說，陳秀春長年深耕特殊教育領域，始終秉持「相信學生」的教育理念，展現如「地藏菩薩」般的精神，哪裡有需求就往哪裡去，哪裡最艱難就在哪裡扎根。她深信，孩子唯有感受到理解與接納，才能累積向前邁進的力量，因此將社會情緒學習(SEL)融入日常教學，細心看見孩子的每一次努力，引導學生逐步建立自信與自我價值；同時積極發掘學生多元潛能，多次指導學生參與才藝競賽並獲得佳績。

范兆寅說，為持續精進專業，陳秀春取得國教署「情支種子教師高階合格證書」等多項專業認證，自行編製多媒體教材並分享教學資源，另曾擔任新竹市「特教共備趴」社群組長，透過共備交流與經驗傳承，帶動教師同儕共同成長，將個人教學經驗轉化為支持更多特教教師的專業力量。

市長高虹安表示，特殊教育是一項需要長期投入的工作，更需要充足的人力與資源作為第一線教育工作的堅實後盾。市府今年編列特殊教育經費達7.9億元，占總教育預算5.56%，並從充實師資人力、改善人員福利、強化鑑定評估及簡化行政作業等面向著手，積極回應學校與教師的實際需求。未來市府也將以「教育共融」為方向，持續完善無障礙學習環境及教材教具配置，讓不同學習需求的孩子都能獲得適切支持，在友善的學習環境中安心學習、發揮所長。

高虹安指出，市府持續落實「新竹好學」政策，除充實特殊教育教師人力外，也透過增聘鑑定評估專責人員、調整助理員福利及優化測驗工具借用機制等措施，減輕第一線教師在教學與行政上的負擔；同時推動特教行政數位化，逐步簡化相關作業流程，讓教師能將更多時間與心力投入學生的學習與陪伴。此次陳老師獲頒「卓越特殊教育人員」，不僅是對其長年深耕特殊教育現場、用心陪伴學生的肯定，也展現新竹市特教教師的專業素養與教育熱忱。

教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。圖／新竹市府提供