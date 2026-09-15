快訊

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

深耕特教逾18年獲肯定　竹市港南國小教師陳秀春獲卓越特殊教育人員

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。圖／新竹市府提供
教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。圖／新竹市府提供

教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。陳秀春自2003年於東門國小開啟教育生涯，2011年調任港南國小後協助成立資源班，投入教育工作逾20年，深耕特殊教育現場超過18年，長期陪伴特殊教育學生學習與成長，積極投入教師專業社群，推動特教經驗交流與專業成長，以專業與熱忱持續守護學生學習權益，獲得教育部肯定，非常不容易。

陳秀春表示，過去曾擔任普通班導師及代理總務主任，累積多元的教學與行政歷練，也讓她更能理解教育現場不同角色的需求。身為新竹市情緒行為專業支援團隊核心成員，她協助各校情緒行為個案輔導及鑑定工作，並積極推動普特融合與跨團隊合作。

她說，此次獲獎感謝學校團隊及教育夥伴一路以來的支持與陪伴。「陪伴慢飛的孩子，需要充滿智慧的愛與勇氣。」未來將持續以專業與關懷陪伴孩子，提供適切支持，幫助每個孩子建立自信、發掘潛能，在成長路上勇敢前行。

港南國小校長范兆寅說，陳秀春長年深耕特殊教育領域，始終秉持「相信學生」的教育理念，展現如「地藏菩薩」般的精神，哪裡有需求就往哪裡去，哪裡最艱難就在哪裡扎根。她深信，孩子唯有感受到理解與接納，才能累積向前邁進的力量，因此將社會情緒學習(SEL)融入日常教學，細心看見孩子的每一次努力，引導學生逐步建立自信與自我價值；同時積極發掘學生多元潛能，多次指導學生參與才藝競賽並獲得佳績。

范兆寅說，為持續精進專業，陳秀春取得國教署「情支種子教師高階合格證書」等多項專業認證，自行編製多媒體教材並分享教學資源，另曾擔任新竹市「特教共備趴」社群組長，透過共備交流與經驗傳承，帶動教師同儕共同成長，將個人教學經驗轉化為支持更多特教教師的專業力量。

市長高虹安表示，特殊教育是一項需要長期投入的工作，更需要充足的人力與資源作為第一線教育工作的堅實後盾。市府今年編列特殊教育經費達7.9億元，占總教育預算5.56%，並從充實師資人力、改善人員福利、強化鑑定評估及簡化行政作業等面向著手，積極回應學校與教師的實際需求。未來市府也將以「教育共融」為方向，持續完善無障礙學習環境及教材教具配置，讓不同學習需求的孩子都能獲得適切支持，在友善的學習環境中安心學習、發揮所長。

高虹安指出，市府持續落實「新竹好學」政策，除充實特殊教育教師人力外，也透過增聘鑑定評估專責人員、調整助理員福利及優化測驗工具借用機制等措施，減輕第一線教師在教學與行政上的負擔；同時推動特教行政數位化，逐步簡化相關作業流程，讓教師能將更多時間與心力投入學生的學習與陪伴。此次陳老師獲頒「卓越特殊教育人員」，不僅是對其長年深耕特殊教育現場、用心陪伴學生的肯定，也展現新竹市特教教師的專業素養與教育熱忱。

教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。圖／新竹市府提供
教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。圖／新竹市府提供

教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。圖／新竹市府提供
教育部昨舉行「115年度表揚卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹市港南國小教師陳秀春獲得「卓越特殊教育人員」。圖／新竹市府提供

特教 教師 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

穩定特教現場支持人力 國教署培訓215人強化校園照顧

國教署114年補助近1億改善特教資源班 142校受惠

國台圖首度跨域連結北北基桃 向校園扎根閱讀 強化國際競爭力

教師荒開學首周9成教師超鐘點 教育部公布7措施：中央和地方共同努力

相關新聞

麩胺酸不只是營養 中央大學團隊揭開植物「危險訊號」新機制

麩胺酸（glutamate, Glu）是植物體內重要的胺基酸，但麩胺酸是否具有訊息傳導功能，一直是科學家研究的重要課題。國立中央大學生命科學系教授葉靖輝與謝明勳研究團隊發現，外源性麩胺酸不僅可作為植物的氮源，更能被植物感知為危險訊號，進而透過不同的植物荷爾蒙及轉錄調控途徑，影響植物生長、防禦及根毛發育。

科學人／機器人的手感 AI 能拿捏嗎？

重點提要 1.傳統工業機器人依賴剛性結構與位置控制，雖有極高精度，卻因缺乏感受力道和退讓的能力，容易盲目推進。 2.在傳動鏈中加入受力會變形的彈性元件，配合編碼器測量變形量，可使機構本身成為高靈敏且具安全緩衝的力感測器。 3.機械夾爪系統採三層架構分工：上層由 AI 解讀複雜雜訊並統籌決策，中層以純物理模型精準控力，底層由機構彈性提供即時緩衝。 近年出現了「無人實驗室」：機器手臂負責移液、換盤、送樣，設備自動離心、培養、拍照、分析，實驗排程由軟體決定，從前只在科幻電影裡出現的 24 小時不停工實驗室，已經成真。但這條漂亮的自動化流程有一個軟肋：樣本一打翻、架子一卡住，系統只能停下來，等人進去收拾。 這件事值得想一想。同一台機器可以連續幾百次把移液針精準插進同一個孔位，誤差僅幾微米；卻對一支倒下的試管束手無策。為什麼？ 因為前者可以「照著座標走」，後者不能。扶正管子、推開架子、擦掉灑出來的液體，這些動作沒有可靠的座標，只能一邊接觸、一邊感覺、一邊修正。因此，機器人在無人實驗室裡只能做「不會出錯的工作」。 這個落差一直存在：讓電腦下棋、解邏輯題相對容易，幾十年過去，AI 甚至能寫

想當老師嗎？老師們的崩潰日常TOP 10出爐 第一名超有共鳴

一年一度的教師節快到了，還在煩惱送禮？老師們最想要的恐怕是更好的工作環境。究竟老師們的日常有哪些辛苦之處？本文一次看。

台中市再提高教師節禮券金額至2000元 近4.4萬教職員受惠

台中市2023年起恢復發放教師節敬師禮券，去年將金額從600元提升到1000元，今年再加碼提升到2000元，有將近4.4萬教職員工受惠，總金費8782萬元。市長盧秀燕表示，這些有形的禮券只是小小心意，感謝辛苦教職員長期對孩子的栽培。

穩定特教現場支持人力 國教署培訓215人強化校園照顧

教育部國教署推動「特殊醫療照顧兒童」就學計畫，委由國立陽明交通大學及社團法人台灣重症兒360發展協會，分別於國立新竹特殊教育學校及台南特殊教育學校辦理為期4日的「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」，共計215人參訓，透過攜手醫療專業強化校園照顧能量。

【國文一點通】標點符號小學堂─破折號的妙用

標點符號雖然不起眼，卻是文章中不可缺少的角色。正確使用標點符號，不僅能幫助讀者掌握句子的停頓與語氣，也能讓文章的意思表達得更清楚。在各種標點符號中，破折號「—」大概是同學們最容易誤用的符號之一，因為它的用途不少，常讓人分不清該在什麼情況下使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。