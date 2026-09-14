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中市大里光正國中活動中心落成啟用 揮別創校30年無禮堂可用窘境
台中市大里區光正國中活動中心今落成啟用，市長盧秀燕說，兩任任期共規畫興建46座禮堂，很高興光正國中終於脫離創校30年來始終沒有禮堂、學校活動經常受限於場地，以及畢業典禮需向外借用場地或於戶外舉行的命運，且今年畢業典禮就在新禮堂舉行。
盧秀燕說，光正國中活動中心總經費逾9千4百萬元，全數由市府編列，感謝在地6位市議員從計畫推動到預算審查一路支持，以及尤其感謝市議員林碧秀積極爭取將光正國中納入計畫。
教育局表示，光正國中活動中心興建工程，規畫設置舞台展演區及室內籃球場、排球場、羽球場等多元設施，其規畫設計榮獲2025年國家卓越建設獎最佳規畫設計類優質獎之肯定。
學校將活動中心命名為「拾光星願館」（Lumina Astra Pavilion），承載學習的光影與成長的足跡，匯聚希望與夢想，期許每一位學子皆能循光而行，逐夢而上，成為照亮世界的那顆星。
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