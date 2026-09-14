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中山女高生爆校內吃甜不辣住院 北市衛生局稽查熱食部揪2缺失
北市中山女高有學生在社群指出，上周在學校熱食部購買炸甜不辣吃完出現腹痛，甚至惡化成腹膜炎住院治療，而共同分食者也出現腹痛症狀，質疑是食材有問題。衛生局今前往熱食部稽查，除了抽線甜不辣1份及工作人員手部檢體外，環境部分也揪2缺失，要求限期改善。
衛生局今前往中山女子高級中學熱食部稽查，現場查獲2項衛生缺失，已責令限期改善，期屆複查如仍不符合規定，包含，冰箱風扇不潔及擦手巾架不潔，依違反「食安法」第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。
衛生局表示，現場也抽驗甜不辣1份及工作人員手部檢體，檢驗結果約10-14天出爐。
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