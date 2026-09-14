校長遭控霸凌逾9成來自教職員 職務調整、提醒遲到成申訴理由

《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》自2024年8月1日施行，高中校長相關不適任事實也得準用，不過，上路至今2年時間，校長遭投訴案件增加，有校長指出，在「投訴零成本」的情況，也讓校長在處理校務及教師問題時更加為難。

中華民國中小學校長協會最新調查，校長遭霸凌投訴件數高達153件，其中高達九成三以上的申訴來源是教職員，由家長提出的僅7件。

北市雙園國小校長陳顯榮分享校長被投訴的案例，包括行政及溝通問題，例如校長說話或處理事情時被認為口氣較強勢，以及組長、主任因職務調整而認為受到針對；也有教師因遲到、請假等問題，遭校長提醒後，認為校長態度不友善，進而提出霸凌申訴。

興大附中前校長陳勇延表示，他真正擔心的不是153件投訴本身，而是申訴制度若沒有適當辨識及分流，可能讓校長因害怕被投訴而「少管、少說、少要求」，最後讓校園從彼此尊重變成彼此防備。

陳勇延認為，好的申訴制度應該讓權力更負責，而不是讓權力消失，也應區分日常摩擦、溝通衝突、正常管理與真正的權力霸凌，讓校長在依法管理的同時，也能清楚說明決策及管理的理由。

校長協會、家長團體日前則發表聯合聲明指出，現行法規缺乏彈性，導致教育工作者動輒得咎，呼籲建立事前調解機制、增訂案件分流機制，以及由各縣市提供訴訟支援。