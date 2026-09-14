快訊

亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

新系議員轟廢監院毀憲亂政 蔣萬安反擊：昔主張廢今成酬庸、髮夾彎？

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

校長遭控霸凌逾9成來自教職員 職務調整、提醒遲到成申訴理由

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
有校長無奈地說，在「投訴零成本」的情況下，讓校長在處理校務及教師問題時更加為難。圖／AI生成
有校長無奈地說，在「投訴零成本」的情況下，讓校長在處理校務及教師問題時更加為難。圖／AI生成

《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》自2024年8月1日施行，高中校長相關不適任事實也得準用，不過，上路至今2年時間，校長遭投訴案件增加，有校長指出，在「投訴零成本」的情況，也讓校長在處理校務及教師問題時更加為難。

中華民國中小學校長協會最新調查，校長遭霸凌投訴件數高達153件，其中高達九成三以上的申訴來源是教職員，由家長提出的僅7件。

北市雙園國小校長陳顯榮分享校長被投訴的案例，包括行政及溝通問題，例如校長說話或處理事情時被認為口氣較強勢，以及組長、主任因職務調整而認為受到針對；也有教師因遲到、請假等問題，遭校長提醒後，認為校長態度不友善，進而提出霸凌申訴。

興大附中前校長陳勇延表示，他真正擔心的不是153件投訴本身，而是申訴制度若沒有適當辨識及分流，可能讓校長因害怕被投訴而「少管、少說、少要求」，最後讓校園從彼此尊重變成彼此防備。

陳勇延認為，好的申訴制度應該讓權力更負責，而不是讓權力消失，也應區分日常摩擦、溝通衝突、正常管理與真正的權力霸凌，讓校長在依法管理的同時，也能清楚說明決策及管理的理由。

校長協會、家長團體日前則發表聯合聲明指出，現行法規缺乏彈性，導致教育工作者動輒得咎，呼籲建立事前調解機制、增訂案件分流機制，以及由各縣市提供訴訟支援。

霸凌 校長 家長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

校長遭霸凌投訴153件！逾9成3竟來自教職員 團體提三大訴求

投訴校長霸凌 逾9成3申訴來自教職員

校事會議修法研商挨轟各說各話 全教產籲廢除、回歸教評會

校事會議修法研商 全中教籲廢除：修補已無法解決問題

相關新聞

校長遭控霸凌逾9成來自教職員 職務調整、提醒遲到成申訴理由

《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》自2024年8月1日施行，高中校長相關不適任事實也得準用，不過，上路至今2年時間，校長遭投訴案件增加，有校長指出，在「投訴零成本」的情況，也讓校長在處理校務及教師問題時更加為難。

爆吃炸甜不辣腹膜炎住院？中山女高熱食部停售炸物 衛生局今稽查

北市中山女高有學生在社群指出，上周一中午在學校熱食部購買炸甜不辣吃完卻出現腹痛，甚至惡化成腹膜炎住院治療，而共同分食者也出現腹痛症狀，質疑是食材有問題。校方表示，事發後已將剩餘甜不辣留存，以供後續檢驗及釐清，並暫時停售所有炸物，目前除該兩同學反映不適外，並無其他人反映，衛生局今也到校稽查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。