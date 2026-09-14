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潭子國小33年冷氣機換新完工 民代再爭取490萬改善校門前庭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子國小活動中心空調設備使用長達33年，維修不易，還有耗電問題，經台中市議員吳呈賢、徐瑄灃共同爭取500萬元汰舊換新，目前工程已完工。圖／吳呈賢服務處提供
台中市潭子國小活動中心空調設備使用長達33年，維修不易，還有耗電問題，經台中市議員吳呈賢、徐瑄灃共同爭取500萬元汰舊換新，目前工程已完工。圖／吳呈賢服務處提供

台中市潭子國小活動中心空調設備使用33年，老舊、維修不易還耗電。經台中市議員吳呈賢、徐瑄灃共同爭取500萬元汰舊換新，目前工程已完工。吳呈賢、徐瑄灃今天視察工程成果，並宣布再成功爭取490萬元經費，改善潭子國小校門口前庭鋪面，讓校園環境同步升級。

潭子國小校長陳銘鎮表示，活動中心是學校辦理集會、活動等重要場所，空調設備使用多年後老舊，故障時維修不易，也增加耗電負擔，對師生及參與活動民眾的使用品質都有影響。感謝吳呈賢、徐瑄灃向教育局爭取500萬元經費辦理空調設備汰換，目前工程已完工，正進行最後驗收程序。

吳呈賢表示，潭子國小活動中心空調設備已經「比許多家長還資深」，長年使用下不僅效率降低，遇到故障也不容易找到零件維修。這次爭取500萬元經費完成全面汰換，一次解決老舊設備問題，讓活動中心空調運作更穩定，降低維修及用電負擔。也讓師生有更舒適的活動空間。

徐瑄灃指出，學校建設不能只看教學設備，校園公共空間的安全、舒適與整體環境同樣重要。這次與吳呈賢共同爭取活動中心空調改善，從老舊設備更新到工程完工，盼讓潭子國小師生真正感受到校園環境的提升。

吳呈賢、徐瑄灃今天視察時也宣布成功爭取490萬元潭子國小校門口前庭鋪面改善工程，將針對校門前庭既有鋪面進行改善，提升校園入口整體環境與使用品質。

吳呈賢表示，潭子國小活動中心空調更新完成後，接續推動校門前庭鋪面改善，希望從「室內降溫」到「校園門面」全面提升，讓潭子國小擁有更安全、舒適、友善的學習環境。徐瑄灃強調，未來也會持續盤點潭子地區各級學校老舊設施，協助學校爭取中央及市府經費，逐步改善校園硬體。

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