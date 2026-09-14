爆吃炸甜不辣腹膜炎住院？中山女高熱食部停售炸物 衛生局今稽查

北市中山女高有學生在社群指出，上周一中午在學校熱食部購買炸甜不辣吃完卻出現腹痛，甚至惡化成腹膜炎住院治療，而共同分食者也出現腹痛症狀，質疑是食材有問題。校方表示，事發後已將剩餘甜不辣留存，以供後續檢驗及釐清，並暫時停售所有炸物，目前除該兩同學反映不適外，並無其他人反映，衛生局今也到校稽查。

中山女高有學生社群指出，9月7日中午12時在學校熱食部購買炸甜不辣，約下午2點開始出現腹痛症狀，一起分食的同學也出現相同情況，後來該生回家狀況仍未好轉甚至痛到無法行走，隔天就醫被診斷腹膜炎，且有腸子腫大、腹水，當晚住院，9月10日母將事情完整回報校方健康中心，但學校沒有調查熱食部，也沒有暫時停止營運，依舊讓學生持續購買。

校方表示，本案起於9月7日下午接獲學生反映身體不適，學校隨即展開調查，熱食部每日（含當日）約販售該品項40份目前除2名學生反映不適外，全校並無其他學生反映有相同腸胃不適，是否為食物中毒仍有待確認。

校方說，學生當日食用的甜不辣為9月7日上午進貨，校方已將剩餘甜不辣留存，以供後續檢驗及釐清，本案雖未達「食安法」第6條規定，但學校向來以師生飲食安全與身體健康為第一優先，以高規格標準處理，熱食部先預防性暫停販售所有炸物，將依事件進度適時調整。

校方強調，健康中心將持續與導師及家長保持聯繫，掌握學生恢復狀況並提供必要協助，今上午衛生局也到本校稽查，會持續落實熱食部及校內餐飲衛生稽查與監督，確保師生飲食安全。