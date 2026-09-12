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七成中學生用AI寫作業 避免「認知卸載」專家籲：將AI回應當草稿

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
生成式AI以受廣泛應用，台大師資培育中心教授王秀槐指出，為避免認知卸載與前額葉鈍化，建議家長因引導孩子化被動為批判，將AI的回覆視為「待查證」草稿。記者林澔一／攝影
生成式AI以受廣泛應用，台大師資培育中心教授王秀槐指出，為避免認知卸載與前額葉鈍化，建議家長因引導孩子化被動為批判，將AI的回覆視為「待查證」草稿。記者林澔一／攝影

中華適性教育發展協會等團體今天舉行「適性教育論壇 – 親子如何迎向AI時代？」台大師資培育中心教授王秀槐指出，已有七成的中學生開始使用AI做作業，但為避免認知卸載與前額葉鈍化，建議家長因引導孩子化被動為批判，將AI的回覆視為「待查證」的草稿。

1111人力銀行經理曾仲葳表示，2026年第一季AI人力市場升溫，高達3.5萬個職缺，而企業界最急需的人才包括AI基礎架構與運維人才（37.24%)，其次為AI資安倫理與治理人才（33.15%）以及AI商業與戰略人才（30.89%）。

曾仲葳表示，高度重複、標準化的工作容易被AI改變，而具同理心、跨域整合、複雜決策的工作則不容易，而AI相關能力已不是工程師的專利，正快速成為各行各業、非工程職務的加分條件與必備技能。新時代競爭力已從單一技能進化到複合能力，應培養具專業深度及多元跨域廣度的人才。

台大師資培育中心教授王秀槐則指出，超過七成中學生已開始用AI寫作業，教育正迎來因材施教的契機，卻也面臨思維退化的挑戰。

王秀槐談到，AI工具應從單向問答Chatbot，邁向自主規劃的AI Agent，但經麻省理工學院實證研究，可能會造成認知卸載與前額葉鈍化，家長必須轉身成為孩子的「首席反思教練」，要引導孩子化被動為批判，把AI的回覆當成「待查證草稿」。

諮商心理師許豔秋也提醒家長，AI時代要多陪伴孩子探索科系，親職角色要從「焦慮指導者」成為「支持引路人」；又迎向AI浪潮的生涯思維，要從「追求最好」到「找到適合」。家長要與孩子聊出生涯未來，掌握溝通技巧陪伴孩子做決定，並成為孩子的生涯合夥人。

適性協會理事長謝沛書則說，已有許多老師及學生將AI用於資料彙整、報告撰寫、程式設計上，可以讓學習更為適性，老師、學生及家長，都有必要儘快了解教與學的新趨勢，並知道如何因應。

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