影／苗栗新學年免費學校午餐登場 鍾東錦赴啟文國小與學生共餐

苗栗縣政府115學年開始實施國中小免費營養午餐，縣長鍾東錦今天視察苗栗市啟文國小的供餐品質，並陪小朋友一起用餐。鍾東錦品嘗後，認為菜色、口味和營養成分都不錯，小朋友也吃得津津有味，他希望學校繼續維持，讓學生吃得營養、吃出健康，也讓家長看見苗栗學校午餐品質的提升。

8月31日新學年開學，縣府開始實施學生免費午餐，午餐費用並提高到60元，由縣府、鄉鎮市各負擔一半30元經費。為了解免費學校午餐供餐品質，鍾東錦、縣府教育處長葉芯慧等人特地前往啟文國小視察，鍾東錦並戴上髮帽、口罩和手套幫小朋友打菜，議員鄭碧玉、楊明燁、孫素娥、曾美露、張志宇、許櫻萍、苗栗市長余文忠、代表會主席陳仁杰等人也到場關心。

啟文國小今天的午餐菜色為小薏仁飯、蜜汁L型大雞腿、蝦仁毛豆炒蛋、青菜及冬瓜蛤蜊肉片湯，主菜份量升級，也兼顧蛋白質與菜色搭配；啟文國小設有中央廚房，製作的午餐同時供應附近大倫國中。

鍾東錦在二年二班打完菜後與孩子一同用餐，他詢問小朋友午餐好不好吃，孩子都滿意的回答「很好吃」。鍾東錦肯定啟文今天午餐菜色很好，且兼顧營養，讓小朋友吃的津津有味。他表示，目前營養午餐由縣府補助30元、鄉鎮市公所負擔30元，加上縣府可溯源食材的費用1億多元，學生午餐每人費用約70到74元。

鍾東錦認為，以目前每餐70到74元的費用，應該可以把午餐辦得更好，縣府會再做滾動式檢討。另外，他也提出「適量」觀念，計畫將國小1至3年級、4至6年級及國中生的餐量與菜色，在下一次發包時進行調整，讓發育期的學生可多吃一點，同時也可減少廚餘產生及後續的處理費用。

楊曼華表示，午餐經費提高後，增加的經費轉化為餐盤裡看得見的提升，新學年特別強化主菜份量及優質蛋白質，透過雙主菜、特色餐及多元菜色搭配增加變化，每月安排L型大雞腿，並增加生鮮魚類、無骨雞肉等食材。學校午餐採公辦民營，供應啟文及大倫國中，共976人用餐。每日菜單、營養資訊及食材來源均公開於校園食材登錄平臺https://fatraceschoo l.k12ea.gov.tw/frontend/，讓家長可掌握孩子每天的午餐內容。

啟文國小今天的午餐菜色為小薏仁飯、蜜汁L型大雞腿、蝦仁毛豆炒蛋、青菜及冬瓜蛤蜊肉片湯，主菜份量升級，並兼顧蛋白質與菜色搭配，用餐小朋友回答「很好吃 」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府115學年開始實施國中小免費營養午餐，縣長鍾東錦今天視察苗栗市啟文國小的供餐品質，幫忙打菜並陪小朋友一起用餐。記者胡蓬生／攝影