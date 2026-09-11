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全國首創公訓好好玩！ 僑泰高中學生玩SUP、獨木舟挑戰自我

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中高三公民訓練，學生在日月潭體驗SUP立槳與獨木舟。圖／僑泰高中提供
僑泰高中高三公民訓練，學生在日月潭體驗SUP立槳與獨木舟。圖／僑泰高中提供

台中僑泰高中開全國風氣之先，本周分三梯次舉辦的高三公民訓練，首度將SUP（立式划槳）與獨木舟體驗納入課程，學生們在日月潭的水上挑戰與九族文化村的陸上文化探索中，完成一場結合自然探索與自我挑戰的生命教育之旅，為高中生涯留下深具意義的青春印記。

校長温順德表示，新版公訓以儒家「智、仁、勇」三達德為核心精神，希望課程能成為學生帶得走的人生經驗，透過水陸體驗引導學生培養明辨是非的能力（智）、學習關懷他人（仁），並以勇氣面對未知與困難（勇），展現生命韌性，展現校方對多元學習的堅持，以及陪伴學生探索自我的用心。

此次公訓一大亮點為學生完成各項任務後會獲得「志向便籤」，並在晚會活動時，寫下未來一年的志向，由導師帶領投入「志向果實」籤筒中，待畢業典禮時重新開啟，讓學生在高中生涯最後一刻回望當初的自我期許。

學務主任葉筱楓說，「志向便籤」與「志向果實」的設計，是希望學生明白志向需一次次嘗試、選擇、堅持與突破，才能逐漸清楚方向。期盼藉由公訓中的努力與成長，轉化成面對未來的勇氣。

學生對嶄新的公訓活動給予高度肯定。高三7班學生嚴正皓表示，行程豐富且多元，從日月潭的SUP、獨木舟到九族文化村，感受到學校的用心與創新；高三3班學生翁建軒分享，第一次體驗一個人划獨木舟，體會到沒有同儕協助必須保持冷靜與勇氣，也讓他開始思考，自己是否已經準備好成為能夠為自己負責的大人。

僑泰高中高三公民訓練，學生在日月潭體驗SUP立槳與獨木舟。圖／僑泰高中提供
僑泰高中高三公民訓練，學生在日月潭體驗SUP立槳與獨木舟。圖／僑泰高中提供

九族文化村 日月潭 獨木舟

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