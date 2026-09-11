吳呈賢、吳建德兄弟攜企業挺球類運動 4校隊獲贈新球衣和球具

台中市議員吳呈賢、吳建德長期關心基層體育發展，攜手在地企業貫盟公司、浚溢營造投入公益，連續多年捐贈球衣支持校隊，今天再度到僑忠國小、潭子國小及三和國小捐贈躲避球、手球、足球及籃球球衣，讓學生穿上嶄新的比賽戰袍爭取佳績，校方回贈感謝狀，感謝企業及民代長期支持校園體育。

吳呈賢表示，台灣許多優秀運動選手都是從國小階段開始培養，學校發展體育校隊，除了教練、場地及訓練時間，球衣、球具等基本設備也是不可或缺的支出，對學校而言是不小的負擔。他與吳建德積極尋求在地企業支持，補足基層體育資源，讓孩子不會因經費或設備不足而影響訓練，期盼透過熱心企業投入，讓更多孩子自信站上球場、盡情發揮。

吳建德表示，校隊學生平時要兼顧課業，放學後還要投入訓練，甚至利用假日參加比賽，背後除了孩子自己的努力，也需要家長、教練、學校及社會各界共同支持。他肯定貫盟公司、浚溢營造多年來大力支持體育運動，期盼未來能有更多企業加入，陪伴孩子為團隊拚戰、為學校爭取榮譽。

貫盟公司總經理林昂億表示，校隊選手從小投入訓練，需要的不只是掌聲，也需要社會各界提供實際資源支持，很高興能與吳呈賢、吳建德合作，透過捐贈球衣支持基層體育發展。浚溢營造表示，捐贈球衣希望讓孩子感受到大家的肯定與鼓勵，在追求運動夢想的過程中獲得支持，也期盼他們未來不論在運動場或人生道路上，都能勇敢追夢、全力以赴。

僑忠國小、潭子國小及三和國小感謝吳呈賢、吳建德及貫盟公司、浚溢營造長期支持學校體育發展。校方表示，企業捐贈減輕學校在球衣等設備上的經費負擔，更讓孩子感受到來自社會的支持與肯定；新球衣對孩子而言不只是比賽戰袍，更象徵團隊認同及榮譽感，期盼孩子們帶著各界的祝福，在各項賽事中爭取佳績。

台中市議員吳呈賢、吳建德兄弟關心基層體育發展，攜手在地企業貫盟公司、浚溢營造投入公益，連續多年捐贈球衣支持校隊，今天再度到僑忠國小、潭子國小及三和國小捐贈躲避球、手球、足球及籃球球衣。圖／吳呈賢服務處提供