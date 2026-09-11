沙崙國際高中教師、行政人力疑不足 教育局：依規配置「不會少給」

有關全國教育產業總工會反映本市沙崙國際高中教師員額、行政人力及相關支持一事，台南市教育局表示，沙崙國際高中剛成立第二年，全校各年級係採分段逐年招生方式辦理，學校教師及行政人力每年會依現行法規及學校招生規模核實配置，不會少給。

目前學校各項人力均依規定配置到位，校務運作正常。教育局也會持續依學校發展及運作需求持續滾動修正人力配置，以確保校務運作順暢。

教育局表示，沙崙國際高中設校規劃總規模為47班，自114學年度起陸續招收幼兒園、國小、國中及高中學生，目前幼兒園2班、國小部7班、國中部16班、高中部6班，共29班。自114學年度起，行政人力均依「台南市市立高級中等學校組織規程」及相關規定，按實際招收班級數核實配置，教師員額亦依班級數及教學需求逐年增補。

教育局表示，115學年度沙崙國際高中全校行政人力共22人；學生輔導部分，全校配置專、兼任輔導教師共5人，目前均已到位並提供學生學習、生活及生涯輔導等支持。至於特殊教育等所需支持人力，教育局亦依學生實際需求及相關規定辦理配置。

針對外界關心國中小行政編制及副組長職務部分，教育局表示，相關人力配置將依本市相關規定並配合學校逐年增班及校務發展情形滾動檢討。沙崙國際高中自116學年度起將會增設副組長編制，持續強化學校行政支持量能。

教育局強調，沙崙國際高中為全國少見的K-12學校，處於逐年擴充及組織發展階段，教育局每年會依規定配置學校所需相關人力，也會持續關注學校實際運作及教職員工作負荷，適時檢討人力與組織編制，讓學校在穩健擴充時，也能兼顧教學品質與行政效能，提供學生良好的學習環境。