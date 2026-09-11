從會用 AI 到會教 AI 鴻海教育基金會攜手台師大推動高中 AI 課程落地

生成式 AI席捲社會，AI 教育也需要加快腳步。鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會攜手國立台灣師範大學電機工程學系分別在台北、台中舉辦「高中開設人工智慧課程暑期教師培訓工作坊」，其中台中場並與台中市政府教育局共同辦理，協助高中職教師將 AI 從科技概念轉化為真正能帶進課堂的學習內容。

工作坊以「認識 AI、實作 AI、與 AI 協作」為主軸，從運算思維、機器學習、神經網路、影像辨識，到自然語言處理與生成式 AI，帶領教師建立完整的 AI 教學脈絡；並透過手勢辨識、RAG Chat Bot 等實作，讓教師親自體驗如何把複雜的 AI 概念，轉化為學生能理解、能操作的課堂活動。

此次培訓不只教老師「怎麼用 AI」，更著重「回到學校後，怎麼把 AI 課開起來」。課程提供完整十八周高中 AI 課程架構，搭配教材、程式範例、教學案例與實作專案，讓沒有深厚 AI 或程式背景的教師，也能從基金會所為老師準備好的教資源出發，發展適合自己學生的課程。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「AI 教育要能夠普及，老師就是關鍵的起點，因為只有老師會了而且知道可以怎麼教，AI教育才可能在課堂上發生，才能讓學生不分地域與貧富，都能在學校學習到如何智慧地與AI協作。」

此次工作坊反應熱烈，未來鴻海教育基金會也將持續以提供實質教學支持與協助的方式，鼓勵教師開課，陪伴更多教師把 AI 帶進教學現場，真正培養學生面對未來科技所需的理解、實作與協作能力。