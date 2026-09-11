基隆免費學校午餐上路 與雙北跨縣市聯合稽查團膳業者護食安

基隆免費學校午餐本學期上路，因供應基隆部分學校午餐的團膳業者位於雙北地區，基隆市政府會同台北及新北市衛生局9月共同到廠商稽查，從進貨、食材來源、驗收、製備烹調、出餐到打掃清潔等步驟，確認廠商運作符合食安衛生標準，一起維護食安。

基隆市政府9月2日至10月13日啟動跨局處聯合稽查作業，由教育處召集衛生局、動保所、產發處、政風處及外部食安專家共同組成，全面查核校園自設廚房、團膳供應商及食材供應商。

基隆市政府教育處長吳雨潔說，為了讓孩子吃得安心、家長放心，市府團隊在開學前完成沙拉油的抽檢與整備。為了落實免費午餐的食安品質，啟動跨縣市跨機關合作，從源頭食材廠商到校園廚房，展開全面性查核。

吳雨潔表示，因供應基隆市部分學校午餐的團膳業者位雙北等地，基隆市政府邀請台北及新北市衛生局於9月2日至8日共同到廠商稽查，從進貨、食材來源、驗收、製備烹調、出餐到打掃清潔等步驟，確認廠商運作符合食安衛生標準，後續於10月13日前，逐步完成食材供應商稽查及學校輔導。

基隆市政府午餐學校輔導團指出，每年會有2次聯合稽查廠商，為能查看平時廠商作業真實樣貌，市府團隊針對廠商稽查，採取秘密進行、不事前通知的查核性質。

學校廚房則為輔導性質，每年1次進行學校午餐輔導考核，由市府團隊及專家學者加強輔導學校營養師及廚工，強化校園相關人員食安衛生及供餐品質。

市府教育處營養師團隊要求食材管理及美味升級上，除嚴格要求符合「三章一Q」，即有機、產銷履歷、優良農產品等3大標章，及生產追溯QR Code的國產豬肉。

基隆免費學校午餐上路，基隆與雙北跨縣市聯合稽查團膳業者護食安。圖／基隆市府教育處提供

基隆免費學校午餐上路，基隆與雙北跨縣市聯合稽查團膳業者護食安。圖／基隆市府教育處提供

基隆免費學校午餐上路，基隆與雙北跨縣市聯合稽查團膳業者護食安。圖／基隆市府教育處提供