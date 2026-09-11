繼成淵學生腹瀉後 北市大附中國中部1生就醫

繼成淵高級中學國中部學生腹瀉後，民主進步黨籍台北市議員洪婉臻說，同廠商供餐的台北市立大學附屬大理高級中等學校國中部有學生不適；北市府教育局說，1學生就醫。

教育局表示，已掌握10日學校校安通報，醫師診斷為急性腸胃炎；教育局與衛生局8日徹查學校有包含議員指出的學校，也有做疫調、追蹤學生狀況，已請學校加強班級環境清潔消毒，將持續無預警稽查相關場域，確保供餐環境與品質。

台北市政府衛生局8日接獲成淵通報，87名學生7日中午時段食用熱食部餐食後，當天晚間陸續出現腹瀉疑食品中毒症狀。

洪婉臻表示，同一廠商仍在其他學校供餐，如北市大附中國中部7日到10日陸續有學生腸胃不適、多人身體不舒服，嚴重者甚至緊急就醫。進一步檢視校園食材登錄平台，同廠商竟反覆混用不同學校午餐照片，7日成淵照片10日用於華江高中與北市大附中。

她說，10日晚間建國高中、景美女子高級中學、內湖高中、大同高中、華江高中及北市大附中就已上線11日午餐照片，多張照片再次重複，完全放水式管理，校園食品安全把關失靈。

台北市長蔣萬安今天拜會台北市進出口商業同業公會，接受媒體聯訪表示，嚴肅面對校園食安事件，會逐案了解並釐清原因。近日擴大全市校園稽查，發現缺失就要求立即改善，會持續追蹤、複查，不論食材、烹調、供餐過程或環境清潔，一定依法依規處理。

教育局說，校園食材登錄平台照片是了解菜色外觀的示意圖，供家長與外界參考，主要內容仍為照片旁註記品名與供應商等資訊。

民主進步黨台北市長參選人沈伯洋稍早接受媒體聯訪說，有時可能不是中央廚房問題，而是食材供應者狀況，應在廠商開始出狀況時就要釐清，後續可能有其他學校遇到同狀況，這些應第一時間做到。