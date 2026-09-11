快訊

口袋裡的人口威脅：智慧手機為何能讓生育率雪崩？

家裡一口氣多了19隻狗！飼主PO開飯畫面網全看傻：在辦流水席？

持觀光簽赴日當車手！22歲台男公園廁所收錢被逮 姓名長相全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

繼成淵學生腹瀉後 北市大附中國中部1生就醫

中央社／ 台北11日電

繼成淵高級中學國中學生腹瀉後，民主進步黨籍台北市議員洪婉臻說，同廠商供餐的台北市立大學附屬大理高級中等學校國中部有學生不適；北市府教育局說，1學生就醫。

教育局表示，已掌握10日學校校安通報，醫師診斷為急性腸胃炎；教育局與衛生局8日徹查學校有包含議員指出的學校，也有做疫調、追蹤學生狀況，已請學校加強班級環境清潔消毒，將持續無預警稽查相關場域，確保供餐環境與品質。

台北市政府衛生局8日接獲成淵通報，87名學生7日中午時段食用熱食部餐食後，當天晚間陸續出現腹瀉疑食品中毒症狀。

洪婉臻表示，同一廠商仍在其他學校供餐，如北市大附中國中部7日到10日陸續有學生腸胃不適、多人身體不舒服，嚴重者甚至緊急就醫。進一步檢視校園食材登錄平台，同廠商竟反覆混用不同學校午餐照片，7日成淵照片10日用於華江高中與北市大附中。

她說，10日晚間建國高中、景美女子高級中學、內湖高中、大同高中、華江高中及北市大附中就已上線11日午餐照片，多張照片再次重複，完全放水式管理，校園食品安全把關失靈。

台北市長蔣萬安今天拜會台北市進出口商業同業公會，接受媒體聯訪表示，嚴肅面對校園食安事件，會逐案了解並釐清原因。近日擴大全市校園稽查，發現缺失就要求立即改善，會持續追蹤、複查，不論食材、烹調、供餐過程或環境清潔，一定依法依規處理。

教育局說，校園食材登錄平台照片是了解菜色外觀的示意圖，供家長與外界參考，主要內容仍為照片旁註記品名與供應商等資訊。

民主進步黨台北市長參選人沈伯洋稍早接受媒體聯訪說，有時可能不是中央廚房問題，而是食材供應者狀況，應在廠商開始出狀況時就要釐清，後續可能有其他學校遇到同狀況，這些應第一時間做到。

北市大附中 國中 學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

免費營養午餐老師抱怨承擔剩食KPI？北市教育局長：從來沒有過

北市某國中營養午餐肉疑臭酸已87學生腹瀉...蔣萬安：已要求暫不供餐

北市某國中營養午餐肉有怪味...80多位學生腹瀉 教育局曝可能原因

相關新聞

基隆免費學校午餐上路 與雙北跨縣市聯合稽查團膳業者護食安

基隆免費學校午餐本學期上路，因供應基隆部分學校午餐的團膳業者位於雙北地區，基隆市政府會同台北及新北市衛生局9月共同到廠商稽查，從進貨、食材來源、驗收、製備烹調、出餐到打掃清潔等步驟，確認廠商運作符合食安衛生標準，一起維護食安。

議員曝校園食材平台照片重複混用 北市教育局：參考示意圖

台北市成淵高中國中部疑似營養午餐中毒事件，北市議員洪婉臻查出，萬華大理高中國中部也同樣有學生發生腸胃不適，市府未清查同廠商公餐學校外，檢視校園食材登錄平台，照片多為重複混用。教育局說明，已掌握該校狀況，另外，平台照片主要為提供家長與外界參考，瞭解菜色外觀的示意圖。

沙崙國際高中「四部一體」 教團指教師員額、行政編制均不足

全教產今天表示，日前接獲台南市立沙崙國際高級中等學校教師陳情，表示該校為新設「四部一體」學校，涵蓋幼兒園、國小部、國中部及高中部，學校規模擴增，但教師員額、行政編制及專輔教師、特教教師等支持人力未全面到位，學校用現有人力硬撐，壓力已在臨界點。

繼成淵學生腹瀉後 北市大附中國中部1生就醫

繼成淵高級中學國中部學生腹瀉後，民主進步黨籍台北市議員洪婉臻說，同廠商供餐的台北市立大學附屬大理高級中等學校國中部有學生...

從會用 AI 到會教 AI 鴻海教育基金會攜手台師大推動高中 AI 課程落地

生成式 AI席捲社會，AI 教育也需要加快腳步。鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會攜手國立台灣師範大學電機工程學系分別在台北、台中舉辦「高中開設人工智慧課程暑期教師培訓工作坊」，其中台中場並與台中市政府教育局共同辦理，協助高中職教師將 AI 從科技概念轉化為真正能帶進課堂的學習內容。

教團質疑教師不足 沙崙國際高中：人力無短缺、依編制聘任

全教產今天表示，台南市立沙崙國際高中教師陳情該校規模擴增，但教師員額、行政編制及專輔教師、特教教師等支持人力未全面到位，現有人力硬撐壓力已在臨界點。而且幼兒園及國小部課後照顧到晚上6時，警衛5時下班，校園安全與出入口管制出現空窗期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。