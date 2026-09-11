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教團質疑教師不足 沙崙國際高中：人力無短缺、依編制聘任

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全教產指出，日前接獲台南市立沙崙國際高級中等學校教師陳情，表示該校為新設「四部一體」學校，但教師員額、行政編制及專輔教師、特教教師等支持人力未全面到位。圖／台南市教育局提供
全教產指出，日前接獲台南市立沙崙國際高級中等學校教師陳情，表示該校為新設「四部一體」學校，但教師員額、行政編制及專輔教師、特教教師等支持人力未全面到位。圖／台南市教育局提供

全教產今天表示，台南市立沙崙國際高中教師陳情該校規模擴增，但教師員額、行政編制及專輔教師、特教教師等支持人力未全面到位，現有人力硬撐壓力已在臨界點。而且幼兒園及國小部課後照顧到晚上6時，警衛5時下班，校園安全與出入口管制出現空窗期。

校方針對全教產質疑指出，目前整體人力「沒有短缺」，都已依照教育局與法規要求編制聘任到位。因為持續增班、人事異動也屬正常調整，相關能力也會增加，教學人力已足夠。校方說，目前含幼兒29班、學生83人，相關人事壓力其實已比第一年少。

另全教產說，沙崙國際高中幼兒園及國小部課後照顧到晚上6時，警衛5時下班，校園安全與出入口管制在5時到6時間處於空窗期。該校老師也反映，北大門國小及幼兒園區無警衛，真正年紀最小、最需要保護的北大門國小幼兒園，連警衛都沒有，難道也是要老師扛？

對此校方表示，幼兒園與國小區域，前後門上下學都有老師輪流導護，後門也將增設警衛室、保全人力，已提預算給教育局預計明年完成。

教師員額 幼兒園 人力

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全教產今天表示，台南市立沙崙國際高中教師陳情該校規模擴增，但教師員額、行政編制及專輔教師、特教教師等支持人力未全面到位，現有人力硬撐壓力已在臨界點。而且幼兒園及國小部課後照顧到晚上6時，警衛5時下班，校園安全與出入口管制出現空窗期。

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