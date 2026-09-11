竹市東區人口及學童逐年增加 建功高中國中部新校舍啟用

新竹市建功高中自1998年設立以來因應東區人口及學童逐年增加，原有校舍空間已逐漸飽和，市府積極推動校園軟硬體建設，市府與中央攜手，投入3.7億元新建建功高中國中部新建校舍，於今天舉辦啟用典禮，市長高虹安說，面對竹市人口及學齡人口持續成長，市府持續完善校園建設、充實教學資源，希望能提升就學量能，為孩子打造更優質的學習環境。

高虹安表示，建功高中原有校舍空間已逐漸飽和，市府積極推動國中部新建校舍工程，並爭取中央資源挹注、投入市府經費。這工程總經費3.7億元，其中教育部補助逾1.5億元，市府自籌逾2.6億元，共同打造更完善的校園學習環境。

教育處說明，建功高中國中部新建校舍於2024年2月開工、今年7月竣工，並於115學年度正式啟用，為地上4層建築，總樓地板面積4802.3平方公尺，規畫16間普通教室、6間專科教室、1間行政服務空間，並設置多功能視聽階梯教室。其中，6間專科教室均以1.5倍普通教室空間規畫，增加課程安排及多元教學的彈性；建築空間也融入智慧學習、生態永續、自然通風及採光等設計理念，提供師生更舒適、優質的學習與教學環境。

新建校舍在建築設計上延續建功高中既有紅磚校舍風格，從外牆開口比例、裝飾元素到構造工法，皆以當代工藝手法呼應校園既有的紅磚學院建築特色；同時透過校園整體規畫，整合操場、周邊景觀與校園動線，串聯新舊校舍空間，在延續校園歷史與建築特色的同時，也兼顧教學、活動及校園生活等多元需求，打造更完整、舒適且兼具特色的校園學習環境。

建功高中校長呂順結表示，感謝市府支持，新校舍的完成是學校發展的重要里程碑。面對東區學生人數持續增加及教學需求日益多元，新校舍不僅有效改善原有教學空間不足的情形，也讓學校在課程規畫、專科教室運用及學生學習活動等方面，擁有更充裕的發展條件。未來，學校將持續以學生學習為核心，善用新校舍及各項教學設備，發展建功高中特色，讓新校舍成為學生探索、學習與成長的重要場域。

高虹安補充，市府自2023年起持續挹注建功高中校園建設經費，陸續投入於活動中心及運動設施改善、課室與教學設備充實、數位學習環境建置、無障礙設施改善、新校舍裝修及設備，以及校園安全設施等，累計投入經費逾7397萬元，持續提升校園整體教學與學習環境。

此外，建功高中鄰近清華大學、陽明交通大學、馬偕紀念醫院及新竹科學園區等重要節點，因應學區人口成長，市府除持續充實校舍與教學空間，也從整體校園規畫著手，延續「建功綠帶」計畫，整合建功二路及建功路退縮園道，完善通學步道與校車動線，並將綠帶空間延伸至校園中庭，串聯教學、戶外活動及運動場域，進一步提升校園整體機能。

此次國中部新校舍啟用，不僅是市府持續完善東區就學量能與校園建設的重要成果，也將校舍建設、通學環境及整體校園規劃相互串聯，為師生打造更完善、舒適且優質的學習環境。

新竹市府與中央攜手，投入3.7億元新建建功高中國中部新建校舍，於今天舉辦啟用典禮。記者王駿杰／攝影